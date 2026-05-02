"Sungguh aneh bahwa orang seperti itu bisa bergabung dengan Ajax, dia tidak mampu melakukannya!"

Hugo Borst melontarkan kritik tajam kepada Maarten Paes setelah penampilannya melawan PSV (1-1). Analis tersebut melihat kiper Ajax itu melakukan kesalahan beberapa kali dalam membangun serangan dan menyimpulkan bahwa ia belum memiliki level yang diharapkan oleh klub Amsterdam dari seorang kiper modern.

Menurut Hugo Borst, Paes terutama sering melakukan kesalahan dengan kakinya. Di babak pertama, ia dua kali dengan mudah kehilangan bola, sementara kesalahan berikutnya hampir berakibat fatal saat bola jatuh ke kaki pemain PSV. “Memang menyebalkan kalau namamu Paes tapi kamu sering memberikan bola seperti ini,” canda Borst di De Eretribune di ESPN.

Kiper tersebut baru bergabung dari FC Dallas pada Februari. “Di Amerika, dia melakukan penyelamatan-penyelamatan yang sangat bagus, kata orang-orang,” kata Borst. “Tapi saat ini, posisi kiper memang sudah menjadi profesi yang cukup serba bisa. Jadi, ini adalah seseorang yang bisa kamu lewatkan tanpa rasa kehilangan.”

Untuk memperkuat argumennya, Borst mengutip sebuah anekdot tentang Johan Cruijff. Legenda bernomor punggung empat belas itu pernah berdiri di gawang saat latihan dan membuat kesan tanpa menggunakan tangannya. Menurut Borst, dengan permainan posisi murni, dia mampu menahan hampir semua serangan.

“Itu terjadi pada masa John van 't Schip dan Marco van Basten,” lanjut Borst. “Sungguh indah untuk disaksikan, karena hanya dengan permainan posisinya saja, ia mampu menghalau segalanya.” Perbandingan tersebut, menurutnya, menekankan betapa pentingnya wawasan dan kemampuan bermain bersama bagi seorang kiper.

Borst menyimpulkan bahwa Paes secara sederhana tidak memenuhi standar Ajax. “Sebagai kiper, kamu harus benar-benar bisa banyak hal,” katanya. “Itulah mengapa sebenarnya sangat aneh bahwa orang seperti itu bisa bergabung dengan Ajax. Dia tidak bisa melakukannya.”