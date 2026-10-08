Cedera Brian Brobbey tidak terlalu parah, demikian dikatakan manajer Sunderland Regis Le Bris dalam konferensi pers pada Kamis siang.

Brobbey mengalami cedera hamstring dan terpaksa keluar pada babak pertama dalam laga UEFA Nations League melawan Jerman dua pekan lalu.

Striker timnas Belanda itu kemudian langsung kembali ke Inggris, tempat ia mulai menjalani pemulihan. Laga melawan Brighton & Hove Albion pada Sabtu mendatang datang terlalu cepat bagi Brobbey, tetapi setelah itu ia diperkirakan segera kembali.

"Kami sempat mengira setelah melihat rekamannya bahwa itu cedera serius, tetapi Brobbey langsung mengatakan seusai pertandingan bahwa itu bukan sesuatu yang besar," kata Le Bris.

"Dia mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali mengalami cedera ini. Dia meyakinkan kami bahwa ini bukan sesuatu yang serius. Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya, tetapi ini jelas tidak akan memakan waktu lama," pungkasnya.

Brobbey didatangkan dari Ajax pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 20 juta euro. Di Sunderland, ia langsung mampu beradaptasi. Musim ini ia sudah mencetak tiga gol dalam lima pertandingan Premier League.