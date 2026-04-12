Sunderland memicu kemarahan dan kebingungan dengan postingan tentang Brian Brobbey: 'Memalukan'

Brian Brobbey menjadi sorotan negatif pada pertandingan Sunderland melawan Tottenham Hotspur hari Minggu lalu karena mendorong kapten Spurs, Cristian Romero, tanpa alasan yang jelas. Pemain asal Argentina itu kemungkinan mengalami cedera lutut yang parah, namun hal itu tidak menghalangi Sunderland untuk mengunggah postingan yang tampaknya tidak pantas tentang Brobbey setelah pertandingan.

Brobbey mendorong Romero, yang membuatnya bertabrakan dengan kiper Antonín Kinský. Bek tersebut tampak mengalami cedera parah pada lututnya, dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Kinský mengalami luka di kepala, namun masih bisa menyelesaikan pertandingan.

Romero tidak bisa menahan air matanya saat masih berada di lapangan dan kemungkinan besar akan absen untuk beberapa waktu. Media Argentina melaporkan bahwa ada kekhawatiran akan cedera ligamen dalam, yang dapat mengancam partisipasinya di Piala Dunia.

Mengingat konsekuensi yang mungkin menyedihkan dari dorongan Brobbey, banyak orang di media sosial merasa tidak mengerti mengapa Sunderland pada sore hari mengunggah foto Brobbey dengan keterangan: 'Coba hentikan dia.'

"Dia bisa saja mendapat empat kartu kuning," demikian bunyi komentar populer di bawah postingan tersebut. "Dia bisa saja mengakhiri musim Romero dengan dorongan itu. Tidak ada yang patut dipuji dari apa yang dia lakukan hari ini. Ini menciptakan preseden yang berbahaya."

"Brobbey baru saja memastikan musim seorang pemain berakhir dan mungkin juga Piala Dunia," bunyi komentar lain. "Postingan yang memalukan." Seorang lainnya menulis dengan sinis: "Benar-benar hebat ini. Dia telah melukai dua pemain. Kerja bagus."

"Salah satu penampilan paling menjijikkan yang pernah saya lihat dalam waktu lama," demikian bunyi komentar lainnya. "Hal ini sudah cukup menggambarkan klub tersebut karena mereka memutuskan untuk memposting ini."

Di Argentina, insiden ini juga menjadi sorotan. Di sana, orang-orang khawatir Romero, yang merupakan pemain andalan tim nasional, harus absen di Piala Dunia. Hal itu membuat Brobbey menerima banjir komentar rasis.