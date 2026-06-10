Sunderland memberikan kejelasan mengenai masa depan Lutsharel Geertruida dan Bertrand Traoré

Lutsharel Geertruida bisa berharap untuk bertahan lebih lama di Sunderland, demikian disampaikan jurnalis BBC Nizaar Kinsella. Menurutnya, Sunderland sedang melakukan pembicaraan dengan RB Leipzig, klub tempat Geertruida bermain saat ini. Masa depan mantan pemain Ajax Bertrand Traoré juga telah dipastikan.

Geertruida, yang secara tak terduga dipanggil untuk Piala Dunia setelah Jurriën Timber absen, dibeli Leipzig dari Feyenoord pada musim panas 2024 seharga 20 juta euro.

Namun, di Jerman, pemain asal Belanda ini tidak lagi bisa mengandalkan banyak menit bermain, sehingga masa peminjaman menjadi opsi yang ideal. Sunderland yang baru promosi pun bergerak cepat, dan Geertruida menjadi pemain Belanda ketiga di klub tersebut setelah Brian Brobbey dan Robin Roefs.

Bek serba bisa ini menjalani musim yang bagus bersama tim peringkat ketujuh di Premier League. Meskipun mantan pemain Feyenoord ini sering duduk di bangku cadangan pada beberapa pertandingan pertama, ia kemudian secara rutin turun ke lapangan sejak kick-off.

Dalam 30 pertandingannya, ia bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, maupun bek kanan. Namun, tidak ada gol atau assist yang tercipta bagi pemain yang telah 21 kali membela timnas Belanda ini.

Pada musim dingin, Arne Slot tampaknya tertarik pada Geertruida, namun transfer tersebut tidak terwujud saat itu. Joost Blaauwhof dari Voetbal International menyebutkan bahwa saat ini tidak ada kontak dengan Liverpool dan Geertruida lebih fokus pada Piala Dunia daripada transfer.

Mantan pemain Ajax, Traoré, juga pindah ke Inggris musim panas ini, meskipun masa tinggalnya di Sunderland tidak berlangsung lama. Kontrak penyerang asal Burkina Faso ini akan berakhir dan tidak akan diperpanjang, demikian tertulis di situs web Sunderland.

Traoré hanya bermain selama 702 menit yang terbagi dalam tiga belas pertandingan musim ini. Ia absen cukup lama karena cedera lutut, sehingga harus melewatkan enam belas pertandingan.