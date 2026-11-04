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Sunderland ikut memburu gelandang Almeria, Stefan Dzodic, seiring Atletico Madrid meningkatkan upaya untuk merekrut pemain berusia 21 tahun yang dinilai sangat menjanjikan itu. Talenta asal Serbia tersebut dilindungi klausul pelepasan senilai €40 juta (£33 juta/$45 juta) di Spanyol selatan dan juga menarik minat sejumlah klub Inggris lainnya.

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Klub-klub Inggris pantau talenta Serbia

Menurut TEAMtalk, Sunderland tengah memantau gelandang serang Segunda Division itu bersama tiga klub Liga Primer lainnya, yakni Bournemouth, Brentford, dan Brighton and Hove Albion. Sementara itu, Atletico telah menggelar pembicaraan awal dengan kubu pemain muda tersebut sebagai langkah persiapan untuk kemungkinan transfer pada 2027. Meski klub ibu kota Spanyol itu saat ini memimpin perburuan, para peminat dari kasta tertinggi Inggris belum menutup kemungkinan untuk mengajukan tawaran tandingan.

Kontrak panjang perkuat posisi tawar Almeria

Mendatangkan gelandang tengah bertinggi 1,91 m itu akan membutuhkan negosiasi alot karena kontraknya saat ini berlaku hingga 2032. Meski Almeria dan Atletico memiliki hubungan baik di tingkat petinggi klub, klub asal Andalusia itu berada dalam posisi tawar yang kuat dan tidak perlu menurunkan harga yang mereka tetapkan.

Pemandu bakat dari Inggris telah memantau gelandang serang bertubuh tinggi itu sejak ia pindah ke Spanyol secara gratis dari Montpellier pada 2025 dan mengamankan tempat sebagai pemain inti. Meski belum satu pun dari keempat klub Inggris tersebut mengajukan tawaran resmi, langkah awal Atletico menghubungi perwakilannya bisa mendorong para peminat lain untuk bertindak agar tidak kehilangan pemain yang masuk dalam daftar incaran sejumlah klub.

Fleksibilitas di lini tengah tingkatkan reputasinya

Lahir di Prancis dari orang tua asal Serbia, Dzodic menarik perhatian para petinggi perekrutan pemain di seluruh Eropa berkat postur fisiknya dan ketenangannya saat menguasai bola. Mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun dalam peran yang lebih menyerang, pemain muda itu telah menjadi sosok penting di kasta kedua Spanyol.

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Dalam 10 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim ini, gelandang tersebut mencatatkan satu gol dan satu assist. Reputasinya yang terus meningkat semakin terangkat ketika ia mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim senior Serbia pada awal musim ini.

Persaingan diperkirakan terjadi pada musim panas setelah Januari

Karena Almeria tengah bersaing ketat untuk promosi kembali ke La Liga, mereka sama sekali tidak terdesak untuk menyetujui penjualan pada musim dingin kecuali ada klub peminat yang membayar penuh klausul pembeliannya. Karena itu, Dzodic diperkirakan tetap bersama klub kasta kedua Spanyol yang tengah mengejar promosi tersebut sepanjang bursa transfer Januari, sementara pembicaraan terus berlangsung di balik layar. Atletico masih berada di posisi terdepan untuk musim panas mendatang, meski ketertarikan Sunderland dan sesama klub Inggris lainnya membuat persaingan tetap terbuka lebar.