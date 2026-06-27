Sunderland dan Brighton & Hove Albion bersaing untuk mendapatkan pemain asal Belanda yang dihargai 25 juta euro

Lamare Bogarde mendapat ‘minat serius’ dari Brighton & Hove Albion dan Sunderland. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International berdasarkan sumber-sumber dari Inggris. Kedua klub Liga Premier tersebut dikabarkan bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar untuk gelandang berusia 22 tahun tersebut.

Bogarde mengalami semacam terobosan pada musim lalu bersama Aston Villa, yang merekrutnya pada tahun 2020 dari akademi Feyenoord. Ia tampil dalam 44 pertandingan resmi untuk klub asal Birmingham tersebut musim lalu, 22 di antaranya sebagai pemain inti.

Bersama Aston Villa, pemain kelahiran Rotterdam ini berhasil finis di peringkat keempat Liga Premier. Selain itu, mereka juga menjuarai Liga Europa setelah menang 0-3 atas SC Freiburg di final.

Penampilan apik Bogarde tidak luput dari perhatian klub-klub lain. PSV, misalnya, sempat menanyakan ketersediaannya, namun klub asal Eindhoven itu menyadari bahwa Bogarde tidak mungkin didatangkan.

Kini, Brighton dan Sunderland juga telah menyatakan minatnya. Klub pertama sedang mencari pengganti Carlos Baleba yang kemungkinan besar akan hengkang, sementara Sunderland bersiap menghadapi kepergian Granit Xhaka, yang sedang dalam perjalanan menuju Chelsea.

Bogarde sendiri, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Villa Park, tampaknya tertarik dengan transfer ini. Di klub baru, ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain sebagai pemain inti.

Brighton dan Sunderland harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan ‘target utama’ mereka. Menurut VI, saat ini Bogarde, yang sejauh ini telah tampil dalam empat pertandingan internasional bersama Timnas Belanda U-21, dibanderol dengan harga sekitar 25 juta euro.