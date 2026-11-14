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Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, menegaskan bahwa persaingan untuk lolos ke babak perempat final turnamen UEFA Nations League merupakan sumber kebanggaan besar, menjelang laga penentuan melawan timnas Belgia yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam di ibu kota Brussels.

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Mancini berbicara kepada jaringan "Sky Sports" usai berakhirnya sesi latihan terakhir timnas Italia di pusat latihan Appiano Gentile, dan sebelum rombongan tim bertolak menuju ibu kota Belgia, di mana Stadion King Baudouin akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti tersebut, di bawah kepemimpinan wasit Norwegia, Espen Eskås.

Timnas Italia menduduki puncak Grup Satu di Liga A dengan raihan 10 poin, unggul selisih gol atas timnas Prancis yang memiliki poin sama, sementara timnas Belgia menempati peringkat ketiga dengan raihan 9 poin.

Timnas Italia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak perempat final, terlepas dari hasil pertandingan Prancis melawan Turki, sedangkan kemenangan akan memastikan mereka menyelesaikan fase grup di puncak klasemen. Sebaliknya, timnas Belgia tidak memiliki pilihan selain meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.

Mancini berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Corriere dello Sport": "Apakah pertandingan ini hanya layak diperebutkan untuk tiga poin atau lebih dari itu? Keberadaan kami di sini dan bersaing dengan tim lain untuk lolos di UEFA Nations League merupakan sumber kebanggaan bagi kami. Kami di sini dan berupaya mencapai tujuan kami, dan kami bisa menang, meski kami sadar tugas ini tidak akan mudah, karena Belgia adalah timnas besar."

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Penampilan timnas Italia mengalami perubahan yang nyata sejak Mancini kembali mengambil alih kendali teknis pada September lalu, setelah ia memulai perjalanannya dengan kekalahan di kandang sendiri dari Belgia dengan skor dua gol tanpa balas di Roma, di tengah cemoohan dari para suporter, sebelum ia memulihkan keseimbangan dan meraih dua kemenangan atas Turki, bermain imbang dengan Prancis di luar kandang, lalu mengalahkan timnas Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane dengan skor (3-1), dalam pertandingan yang digelar pada Kamis malam di Stadion San Siro.

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Mancini mengomentari perkembangan yang dialami penampilan timnya, dengan mengatakan: "Sejak saya datang, saya selalu melihat hal-hal positif, dan saya memang mengharapkan perbaikan ini, serta saya tetap optimistis meski kalah di pertandingan pertama. Kami tampil bagus di babak kedua, dan mungkin kami layak membawa pulang hasil imbang."

Direktur teknik timnas Italia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa timnya tidak akan mengubah gaya mainnya menghadapi Belgia, seraya menjelaskan: "Kami akan bermain dengan cara kami yang biasa, dan saya rasa timnas Belgia memiliki pemain-pemain bagus yang memiliki keterampilan dan kecepatan, serta pertandingan ini tidak akan jauh berbeda dari laga kami melawan Prancis."

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Perlu diingat bahwa Italia belum pernah meraih gelar UEFA Nations League sejak turnamen ini bergulir pada musim (2018-2019), karena hasil terbaik mereka adalah menempati peringkat ketiga pada edisi (2020-2021) dan (2022-2023).

Timnas Belgia memastikan kemenangan dalam pertandingan putaran pertama, yang digelar di Stadion Olimpico di Roma, dengan skor dua gol tanpa balas, yang dicetak oleh Mika Godts dan Dodi Lukebakio.