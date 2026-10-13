Di bursa transfer sepakbola, puluhan juta digelontorkan untuk mendatangkan bintang-bintang yang mampu menciptakan perbedaan di atas lapangan. Namun legenda bola basket Michael Jordan mencatatkan angka luar biasa dari jenis yang berbeda, setelah jersey yang dipakainya pada musim terakhirnya bersama Chicago Bulls terjual seharga 14 juta dolar, menjadikannya memorabilia termahal dalam sejarah bola basket, melampaui nilai pasar sejumlah pemain sepakbola.

Jersey tersebut berasal dari musim 1997-1998, yang dikenal dengan nama "The Last Dance", dan dipakai Jordan pada pertandingan kedua final liga bola basket profesional Amerika (NBA) tahun 1998. Jersey itu juga dibubuhi tanda tangan pribadinya, yang semakin memperkuat nilai historisnya di mata para kolektor barang-barang olahraga.

Jordan mencetak 37 poin pada pertandingan tersebut, menjadikannya pengumpul poin terbanyak di laga itu, sebelum membawa Chicago Bulls memastikan kemenangan dalam seri final atas Utah Jazz dengan hasil 4-2, meraih gelar keenam dan terakhirnya di liga tersebut.

Legenda Amerika itu meraih penghargaan pemain terbaik di final pada keenam kesempatan saat ia dinobatkan sebagai juara, sehingga musim tersebut tetap menjadi salah satu babak paling menonjol dalam perjalanan karier luar biasanya.

Transaksi penjualan seharga 14 juta dolar itu diselesaikan melalui kesepakatan khusus yang diatur oleh rumah lelang "Hunt Auctions", dengan pembeli bernama Ron Firman, seorang investor properti yang berdomisili di Miami.

Dengan nilai tersebut, jersey itu memecahkan rekor sebelumnya untuk memorabilia termahal dalam sejarah bola basket, yang dicatatkan oleh sebuah kartu olahraga bergambar Jordan dan Kobe Bryant dari musim 2007-2008, setelah terjual seharga 12,9 juta dolar tahun lalu.

Rekor baru ini datang hanya dua pekan setelah penjualan jersey Jordan lainnya, yang dipakainya pada pertandingan ketiga final tahun 1998, seharga 12,3 juta dolar. Namun jersey terakhir ini mengunggulinya berkat nilai historis dan tanda tangan pemain di atasnya.

Pada level memorabilia olahraga secara umum, jersey legenda bisbol Babe Ruth, yang terkait dengan momen terkenalnya yang dikenal sebagai "Called Shot" pada kejuaraan dunia tahun 1932, masih berada di atas jersey Jordan, setelah terjual seharga 24,1 juta dolar pada tahun 2024, sehingga tetap menjadi suvenir olahraga termahal yang terjual di lelang hingga saat ini.

David Hunt, presiden rumah lelang "Hunt Auctions", mengatakan bahwa posisi Jordan di pasar memorabilia olahraga telah melampaui batas-batas tradisionalnya, hingga masuk ke dalam kategori aset langka dan elite yang menyerupai karya seni ikonik, sebagai indikasi nilai luar biasa yang kini dinikmati oleh barang-barang yang terkait dengan para legenda olahraga.