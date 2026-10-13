Sulit dipercaya! Jersey Jordan bernilai lebih tinggi dari biaya transfer sebagian besar pemain sepak bola

Di bursa transfer sepak bola, puluhan juta digelontorkan untuk mendatangkan bintang yang mampu membuat perbedaan di atas lapangan, namun legenda bola basket Michael Jordan mencatatkan angka luar biasa dari jenis yang berbeda, setelah jersey yang dipakainya pada musim terakhirnya bersama Chicago Bulls terjual dengan harga 14 juta dolar, menjadikannya memorabilia termahal dalam sejarah bola basket, melampaui nilai pasar sejumlah pemain sepak bola.

Jersey tersebut berasal dari musim 1997-1998, yang dikenal dengan nama "The Last Dance", dan dipakai Jordan selama pertandingan kedua final liga bola basket profesional Amerika (NBA) pada 1998. Jersey itu juga memuat tanda tangan pribadinya, yang semakin memperkuat nilai historisnya di mata para kolektor memorabilia olahraga.

Jordan mencatatkan 37 poin dalam pertandingan tersebut, menjadikannya pencetak poin terbanyak di laga itu, sebelum membawa Chicago Bulls memastikan kemenangan dalam seri final atas Utah Jazz dengan hasil 4-2, meraih gelar keenam dan terakhirnya di liga tersebut.

Legenda Amerika itu meraih penghargaan pemain terbaik final dalam keenam kesempatan saat ia dinobatkan sebagai juara, sehingga musim tersebut tetap menjadi salah satu babak paling menonjol dalam karier luar biasanya.

Transaksi penjualan sebesar 14 juta dolar itu diselesaikan melalui kesepakatan khusus yang diatur oleh rumah lelang "Hunt Auctions", dengan pembeli bernama Ron Firman, seorang investor properti yang berdomisili di Miami.

Dengan nilai tersebut, jersey itu memecahkan rekor sebelumnya untuk memorabilia termahal dalam sejarah bola basket, yang dipegang oleh sebuah kartu olahraga bergambar Jordan dan Kobe Bryant dari musim 2007-2008, setelah terjual dengan harga 12,9 juta dolar tahun lalu.

Rekor baru ini datang hanya dua pekan setelah terjualnya jersey Jordan lainnya, yang dipakainya dalam pertandingan ketiga final 1998, dengan harga 12,3 juta dolar, namun jersey terakhir ini mengunggulinya berkat nilai historis dan tanda tangan pemain di atasnya.

Di tingkat memorabilia olahraga secara umum, jersey legenda bisbol Babe Ruth, yang terkait dengan momen terkenalnya yang dikenal sebagai "Called Shot" selama kejuaraan dunia 1932, masih berada di atas jersey Jordan, setelah terjual dengan harga 24,1 juta dolar pada 2024, sehingga tetap menjadi memorabilia olahraga termahal yang terjual di lelang hingga saat ini.

David Hunt, presiden rumah lelang "Hunt Auctions", mengatakan bahwa posisi Jordan di pasar memorabilia olahraga telah melampaui batas-batas tradisionalnya, hingga masuk dalam kategori aset langka dan elite yang menyerupai karya seni ikonik, sebagai indikasi nilai luar biasa yang kini dinikmati oleh barang-barang yang terkait dengan para legenda olahraga.