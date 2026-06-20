"Sulit dipercaya"... Afrika Selatan mencatatkan kisah-kisah hadiah paling aneh dalam sejarah Piala Dunia

Para pemain tim nasional sepak bola Afrika Selatan menerima hadiah yang tidak biasa setelah bermain imbang 1-1 melawan Republik Ceko pada pertandingan kedua Grup A Piala Dunia 2026. Setiap dari 26 pemain dan anggota staf teknis diberikan perhiasan senilai lebih dari 50 ribu dolar AS.

Menurut pengumuman yang disampaikan oleh sebuah perusahaan perhiasan Amerika yang berkantor pusat di Atlanta melalui video yang diunggah di akun media sosialnya, hadiah ini diberikan berdasarkan perjanjian komersial antara Federasi Sepak Bola Afrika Selatan dan perusahaan tersebut, yang memutuskan untuk memberi penghargaan kepada seluruh anggota delegasi atas penampilan mereka pada momen krusial turnamen tersebut.

Video tersebut, yang diunggah oleh situs saluran “TYC” Argentina, memperlihatkan sejumlah pemain timnas Bafana Bafana sedang berkeliling di toko, menanyakan berbagai perhiasan, serta mencoba jam tangan, cincin, gelang, dan kalung sebelum memilih hadiah mereka, dalam suasana perayaan yang mencerminkan kegembiraan tim atas poin berharga tersebut.

Penghargaan ini diberikan setelah pertandingan yang seolah-olah akan lepas dari genggaman tim Afrika tersebut, di mana mereka tertinggal hingga menit ke-83, saat Tebohu Mokwena mencetak gol penalti untuk menyamakan kedudukan dan memberi timnya satu poin pertama di turnamen ini, setelah kekalahan mereka di pertandingan pembuka melawan Meksiko.

Hasil imbang yang berharga ini menjaga harapan timnas Afrika Selatan untuk lolos ke babak 32 besar, di mana nasib mereka akan ditentukan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Korea Selatan, dalam laga yang bersifat hidup atau mati bagi tim Afrika tersebut.

Hadiah ini dianggap sebagai salah satu insentif non-konvensional paling menonjol yang diterima tim nasional selama Piala Dunia, di mana hadiah-hadiah tersebut melampaui insentif finansial biasa menjadi hadiah barang mewah yang mencerminkan skala kemitraan komersial antara federasi nasional dengan perusahaan sponsor.