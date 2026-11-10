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Legenda kiper Bayern Munich Sepp Maier mendesak kiper veteran Manuel Neuer untuk pensiun pada akhir musim 2026/27. Saran itu muncul setelah pemain berusia 40 tahun tersebut mengalami robekan sebagian pada tendon di kaki kanannya saat Bayern menang 2-1 atas Mainz dalam laga Bundesliga, Sabtu.

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Legenda Jerman sarankan pensiun pada musim panas

Maier menilai sesama juara Piala Dunia itu tak punya lagi pencapaian yang perlu dikejar, sementara masalah kebugaran yang berulang mengganggu kariernya di Allianz Arena. Masalah terbaru ini terjadi pada babak pertama, 7 November, setelah sang pemain veteran absen dalam beberapa pertandingan musim ini. Alhasil, kiper pelapis berusia 23 tahun Jonas Urbig sudah tampil delapan kali sepanjang musim ini.

Kondisi fisik mulai membebani kiper veteran

Meski menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan kapten Bayern, mantan kiper utama Jerman itu merasa usia mulai memengaruhi pelopor peran kiper-sweeper tersebut.

Ketika ditanya oleh Sport1 apa yang akan ia katakan jika Neuer meminta nasihat soal bermain setelah musim panas mendatang, Maier menjawab: "Saya akan berkata kepadanya, 'Sudahi saja, Manu!' Kamu telah memberikan begitu banyak hal luar biasa bagi sepakbola, kamu telah memenangkan segalanya dan tidak perlu lagi membuktikan apa pun kepada siapa pun.

"Manuel menjalani karier yang luar biasa dan merevolusi peran penjaga gawang. Namun, pada titik tertentu, tubuh tak lagi mampu bertahan seperti yang kita inginkan. Bahkan Manuel Neuer pun tak bisa mencegah saat itu tiba."

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Hierarki penjaga gawang perlu segera diperjelas

Urbig dipandang sebagai penerus jangka panjang di klub, dan absennya Neuer memicu seruan agar kiper muda itu segera dijadikan pilihan utama.

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Menanggapi perdebatan tersebut, Maier menambahkan: "Pada titik tertentu, langkah itu harus diambil. Manuel berusia 40 tahun dan Jonas Urbig adalah masa depan Bayern Munich. Namun, Manuel juga tidak bisa begitu saja dicoret. Jika dia bugar dan tampil baik, dia seharusnya diberi kesempatan bermain. Meski begitu, Bayern harus segera mengambil keputusan yang jelas. Pergantian yang terus-menerus ini tidak menguntungkan kedua penjaga gawang.

"Ketika Manuel benar-benar bugar, saya masih menganggapnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik. Pengalaman, kehadiran, dan pemahamannya terhadap permainan sungguh luar biasa. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: seberapa sering dia masih benar-benar bugar? Menjadi pemain kelas dunia tak ada gunanya jika tubuh tak lagi mampu mengimbangi. Jonas Urbig juga tampil baik. Dia pun tidak boleh diremehkan."

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Neuer diperkirakan baru kembali setelah jeda musim dingin

Neuer kini diperkirakan absen antara enam pekan hingga dua bulan, sehingga praktis tidak akan bermain lagi sepanjang sisa 2026. Ia diproyeksikan kembali setelah jeda musim dingin Bundesliga pada Januari 2027, ketika pembicaraan mengenai masa depannya akan semakin intensif. Sementara itu, Urbig mendapat kesempatan bermain lebih lama di bawah mistar untuk membuktikan bahwa ia mampu menjadi kiper utama secara permanen.