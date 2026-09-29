Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Aleksander Ceferin, melancarkan serangan pedas terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, saat menghadiri sidang umum Asosiasi Klub Eropa.

Ceferin ingin memanfaatkan kemunduran Infantino saat ini untuk memaksa pria berkebangsaan Swiss itu mundur dari jabatannya, terutama setelah krisis penawaran sebagian saham hak komersial Piala Dunia untuk dijual, sebelum akhirnya presiden FIFA itu menarik kembali usulannya di bawah tekanan yang sangat besar.

Ceferin berkata dalam pidatonya: "Sekitar 200 tahun yang lalu, Hans Christian Andersen menulis kisah 'Baju Baru Sang Kaisar'. Kita semua tahu kisah ini. Seorang kaisar yakin bahwa ia mengenakan pakaian mewah, pakaian yang dikatakan kepadanya hanya bisa dilihat oleh orang bodoh atau orang yang tidak layak. Para pengiringnya berpura-pura mempercayai semua itu hingga seorang anak kecil mengucapkan dengan lantang apa yang dilihat semua orang: sang kaisar telanjang".

Ia menambahkan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Mungkin pelajaran dari kisah ini adalah bahwa kata-kata manis tidak mampu mengubah fakta-fakta yang mengganggu. Dan dunia sepak bola baru-baru ini mendengar beberapa kata yang sangat manis. 'Pengembangan', 'demokrasi', 'konsultasi' — kata-kata yang sebenarnya digunakan untuk menggambarkan kebalikannya".

Ia melanjutkan: "Menjual sebagian dari masa depan sepak bola tidak menjadi 'pengembangan' hanya karena disebut 'pengembangan'. Memaksakan sebuah kenyataan kepada asosiasi-asosiasi nasional tidak dianggap 'demokrasi', meski disebut demikian. Berapa pun besarnya jumlah yang dibayarkan. Dan kerahasiaan tidak menjadi 'konsultasi' hanya karena disebut demikian. Berapa kali lagi ini akan terulang di klub-klub kalian sebelum dunia mengatakan 'cukup'? Baiklah, kawan-kawan, saya rasa sudah tiba waktunya untuk mengatakan 'cukup'".



