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Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, menutup konferensi persnya jelang laga LaLiga kontra Deportivo Alaves dengan momen lucu.

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Momen itu terjadi setelah Mourinho menunjuk salah satu wartawan yang hadir dan mengungkapkan bahwa wartawan tersebut adalah sepupunya, Pedro Mourinho, yang bekerja di jaringan CNN Portugal, sebelum melontarkan pesan bernada sindiran terkait perlakuan yang ia terima di negaranya.

Menurut harian Spanyol "Marca", Mourinho berkata sambil tertawa: "Orang yang ada di sini adalah sepupu saya, dan ia salah satu jurnalis terbaik di Portugal, tetapi ia pindah ke grup yang memperlakukan saya dengan sangat buruk, dan saya tidak bisa berbicara dengannya."

Pernyataan Mourinho disampaikan dengan nada bercanda, tetapi menyimpan banyak makna, mengingat pelatih asal Portugal itu sangat menyadari besarnya kritik dan tekanan yang ia hadapi di negaranya.

Kepulangan Mourinho ke Benfica sebelumnya sempat memunculkan ekspektasi yang sangat besar, karena banyak pihak berharap kedatangannya akan langsung mengubah arah tim dan ia mampu mewujudkan sesuatu yang menyerupai keajaiban.

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Namun, hasil dan performa tim tidak sesuai dengan harapan tersebut sehingga kritik pun semakin tajam, bahkan para komentator Portugal secara terbuka meragukan kemampuan Mourinho dan karier kepelatihannya.

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Di antara kalimat yang terpaksa ia dengar selama masa terakhirnya di Portugal adalah: "Ia sudah tua, kariernya sudah tamat, dan ia tidak memahami apa pun."

Marca menyebut bahwa kritik tajam tersebut bertolak belakang dengan status yang masih dimiliki Mourinho di luar negaranya. Sosoknya terus mengundang kekaguman dan rasa hormat di negara-negara lain, sementara besarnya ekspektasi dan tekanan yang dibebankan kepadanya di Portugal tampaknya justru merugikannya, meski ia merupakan salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah negara tersebut.

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Karena itulah, cara Mourinho memperkenalkan sepupunya bukan sekadar momen keluarga yang lucu, melainkan menjadi kesempatan bagi pelatih asal Portugal itu untuk kembali menyampaikan kritik, tetapi kali ini sambil tersenyum, mengenai cara ia merasa diperlakukan di negaranya sendiri.

Kepulangan yang Istimewa

Jose Mourinho kembali menukangi Real Madrid pada musim panas 2026, sebuah langkah yang membawa namanya kembali ke panggung utama sepak bola Spanyol, setelah manajemen klub memutuskan untuk kembali memanfaatkan pengalamannya dalam memimpin tim utama, dengan kontrak hingga 30 Juni 2029.

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Real Madrid secara resmi mengumumkan penunjukan Mourinho pada 11 Juni 2026 sehingga pelatih asal Portugal itu menjalani periode keduanya di Santiago Bernabeu, setelah sebelumnya bertugas antara 2010 dan 2013 serta meninggalkan jejak yang jelas dalam sejarah klub.

Periode pertama Mourinho diwarnai persaingan sengit dengan Barcelona yang dilatih Pep Guardiola, dalam salah satu era paling seru dalam sejarah sepak bola Spanyol, ketika laga kedua tim berubah menjadi pertarungan taktik dan media yang besar. Pelatih asal Portugal itu berhasil membawa Real Madrid meraih gelar Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.

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Kepulangannya kali ini dilatarbelakangi keinginan manajemen Real Madrid untuk mengembalikan karakter kompetitif tim serta memanfaatkan pengalaman pelatih dengan rekam jejak gemilang di turnamen-turnamen besar, ditambah kemampuannya mengelola ruang ganti yang dihuni sejumlah bintang top sepak bola dunia.

Sejak mengambil alih tanggung jawab, Mourinho fokus membangun sistem kolektif yang lebih solid dengan memberikan perhatian besar pada disiplin taktik dan kerja bertahan, tanpa mengabaikan kemampuan menyerang yang dimiliki tim.