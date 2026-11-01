Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gelandang Arsenal Bruno Guimaraes mengakui bahwa teknik khasnya dalam mengeksekusi penalti tak lagi efektif setelah beberapa kegagalan yang menyita perhatian. Pemain timnas Brasil itu mendapat sorotan tajam setelah kegagalannya dari titik putih membuat Arsenal tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup di tangan Fleetwood Town, klub League Two.

Iklan

Saatnya pemain timnas Brasil mengubah cara

Sorotan terhadap Guimaraes semakin tajam dalam beberapa pekan terakhir setelah cara eksekusi penaltinya yang dahulu dapat diandalkan tampaknya mulai terbaca oleh kiper lawan. Mantan pemain Newcastle itu dikenal dengan ancang-ancang khas yang diselingi langkah tertahan. Ia menunggu kiper bergerak lebih dulu sebelum mengarahkan bola ke sudut berlawanan.

Kegagalan yang paling merugikan terjadi dalam pertemuan Arsenal dengan Fleetwood Town di Piala Carabao baru-baru ini. Dalam hasil yang mengejutkan di kompetisi tersebut, Arsenal disingkirkan klub League Two itu lewat adu penalti setelah Guimaraes gagal menuntaskan tendangannya yang krusial. Kegagalan itu menegaskan tren mengkhawatirkan yang bermula di Piala Dunia, ketika kepercayaan diri pemain Brasil tersebut saat mengeksekusi penalti mulai goyah di bawah tekanan besar di panggung internasional.

Berbicara tentang menurunnya kualitas teknik tendangan penaltinya, Guimaraes dengan terus terang mengakui perlunya pendekatan baru. "Begini, saya rasa selama ini saya mengeksekusi penalti dengan cara tertentu. Saya mencobanya di Piala Dunia dan saya juga mencobanya di sini. Sekarang jelas bagi saya bahwa cara itu tidak lagi berhasil," akunya dalam wawancara dengan ESPN Brasil.

Mengakui kesalahan di tengah kritik

Meski pendukung Arsenal di Emirates kecewa setelah timnya tersingkir dari kompetisi piala, Guimaraes menegaskan bahwa kemunduran dari segi teknik ini tidak akan menentukan perjalanan kariernya di London utara. Kesulitannya belakangan ini dalam mengeksekusi penalti, dengan tiga kegagalan dari empat tendangan terakhirnya bersama klub dan tim nasional, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Namun, ia menekankan bahwa menyadari kekurangan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya.

Iklan Iklan

"Saya cukup rendah hati untuk mengakui bahwa saya perlu memperbaiki diri dan harus mengubah cara saya mengeksekusinya. Namun, satu hal yang pasti: ini tidak mengubah siapa saya sebagai pemain ataupun sebagai pribadi. Seperti yang saya katakan, saya cukup rendah hati untuk mengakui bahwa eksekusi penalti saya belakangan ini kurang bagus. Catatan saya sebelum Piala Dunia sangat baik, tetapi akhir-akhir ini saya belum bisa tampil pada level yang sama. Ini sesuatu yang perlu saya perbaiki, saya harus berlatih dengan cara berbeda," jelas gelandang itu seraya berupaya melupakan kegagalan melawan Fleetwood.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 ARS Tonton

Upaya menebus kegagalan dari titik penalti

Pemain Brasil itu tidak sekadar menunggu peruntungannya berubah. Ia sudah menerapkan jadwal latihan intensif untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Guimaraes mengungkapkan bahwa ia kini menyediakan waktu khusus pada akhir setiap sesi latihan Arsenal untuk mengasah teknik baru. Fokus itu muncul pada saat penting karena Arsenal bersiap menghadapi Liverpool pada Minggu. Mereka tahu kemenangan akan membuat mereka unggul di puncak klasemen Liga Primer setelah Manchester City kalah dari Brighton pada Sabtu.

"Hidup terus berjalan dan tantangan terus berdatangan. Kami punya pertandingan lain Minggu ini. Jika saya membiarkan hal ini memengaruhi saya, keadaan saya hanya akan semakin buruk. Bukankah lebih baik saya membalikkan keadaan? Saya perlu menjadi lebih dewasa lewat kesalahan saya dan belajar darinya. Saya sudah memutuskan bahwa saya tidak boleh terus mengeksekusi penalti dengan cara yang sama. Menurut saya, yang terpenting adalah tidak takut pada apa yang mungkin terjadi, melainkan bekerja keras dalam latihan agar saya siap ketika saatnya tiba," tambahnya.

Iklan

Belajar dari para pemain terhebat dunia

Guimaraes juga menegaskan bahwa bahkan para pemain paling legendaris dalam sepakbola tidak kebal terhadap tekanan saat mengeksekusi penalti. Dengan menyebut contoh dari Piala Dunia baru-baru ini, gelandang Arsenal yang bergabung dari Newcastle pada musim panas dan telah mencetak dua gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi musim ini tersebut menempatkan kesulitannya sendiri dalam perspektif.

"Sekarang, setiap hari saya menendang setidaknya tiga atau empat penalti. Saya ingin siap kalau kesempatan itu datang lagi. Saya tidak boleh mengecewakan rekan-rekan setim dan orang-orang kami. Kami tahu hal itu bisa terjadi. Kami melihatnya di Piala Dunia, ketika Messi gagal mengeksekusi penalti, Mbappé juga gagal, dan banyak pemain lain pun demikian. Tentu saja ini situasi yang ingin kami hindari, tetapi saya cukup rendah hati untuk menyadari ketika ada sesuatu yang tidak berjalan baik. Yang perlu saya lakukan adalah bekerja lebih keras lagi agar, ketika kesempatan berikutnya datang, saya bisa mengambilnya dan tidak menyia-nyiakannya," pungkasnya.