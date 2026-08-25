Al Hilal Saudi Arabia semakin dekat untuk merekrut pemain sayap Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Situs "Foot Mercato" menyatakan: "Berdasarkan informasi kami, klub Saudi tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk kepindahan Gabriel Martinelli".

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Lalu ditambahkan: "Dengan begitu, pemain Brasil ini akan memperkuat lini serang Al Hilal yang sudah memiliki Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham, dan juga berpotensi merekrut penyerang Aston Villa, Ollie Watkins".

Di sisi lain, pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan melalui akunnya di "X": "Al Hilal melanjutkan pembicaraan tahap lanjut mengenai Gabriel Martinelli dengan harapan menuntaskan kesepakatan dalam waktu dekat, tetapi ia tidak akan terbang ke Riyadh hari ini".

Ia menutup: "Laporan tentang keberangkatan Martinelli ke Saudi Arabia digambarkan sebagai tidak benar oleh sumber-sumber di klub, tetapi negosiasi terus berlangsung dengan kubu pemain. Al Hilal percaya diri".

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