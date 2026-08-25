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Sudah tiba di Riyadh? Perkembangan menentukan dalam negosiasi Al Hilal dan Arsenal soal Martinelli

Transfers
G. Martinelli
Arsenal
Al Hilal
Brasil
Inggris
Arab Saudi

Dukungan kuat untuk tim Saudi

Al Hilal Saudi Arabia semakin dekat untuk merekrut pemain sayap Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.  

Situs "Foot Mercato" menyatakan: "Berdasarkan informasi kami, klub Saudi tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk kepindahan Gabriel Martinelli".  

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Lalu ditambahkan: "Dengan begitu, pemain Brasil ini akan memperkuat lini serang Al Hilal yang sudah memiliki Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham, dan juga berpotensi merekrut penyerang Aston Villa, Ollie Watkins".

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Di sisi lain, pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan melalui akunnya di "X": "Al Hilal melanjutkan pembicaraan tahap lanjut mengenai Gabriel Martinelli dengan harapan menuntaskan kesepakatan dalam waktu dekat, tetapi ia tidak akan terbang ke Riyadh hari ini".

Ia menutup: "Laporan tentang keberangkatan Martinelli ke Saudi Arabia digambarkan sebagai tidak benar oleh sumber-sumber di klub, tetapi negosiasi terus berlangsung dengan kubu pemain. Al Hilal percaya diri".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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