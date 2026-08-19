Arsenal secara terbuka dan tegas menyerukan agar segera diakhiri situasi ketidakpastian yang menyelimuti kasus pelanggaran keuangan Manchester City, seraya menegaskan bahwa terus tertundanya keluarnya keputusan merugikan citra Liga Primer Inggris secara keseluruhan.

Richard Garlick, Chief Executive Arsenal, mengatakan dalam pernyataan tegas kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC": "Kasus ini sudah berlangsung terlalu lama. Semua pihak, baik liga maupun klub-klub, menginginkan kejelasan tentang apa yang akan terjadi sekarang."

Pernyataan Garlick mencerminkan hilangnya kesabaran di dalam lingkaran Liga Primer, di mana Manchester City masih menunggu keputusan akhir atas 130 pelanggaran keuangan yang dituduhkan liga kepadanya pada Februari 2023. Meskipun sidang-sidang persidangan telah berakhir pada penghujung 2024, hasilnya masih tersimpan dalam laci.

Eksekutif klub London itu menambahkan: "Ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan, dan saya tidak bisa menebak akan berakhir seperti apa nasibnya. Yang saya harapkan hanyalah tercapainya solusi dalam waktu yang sangat dekat dan penutupan kasus ini secara final."

Garlick bukan satu-satunya yang menyatakan kekesalannya. Sehari sebelumnya, Richard Masters, Chief Executive Liga Primer Inggris, juga mengakui bahwa kasus ini "berlangsung terlalu lama".

Masters berkata: "Saya mengakui bahwa hal ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, dan saya memahami keinginan orang-orang untuk mengetahui apa yang terjadi secepat mungkin, tetapi saya benar-benar tidak bisa memberikan pernyataan apa pun. Aturan kami sangat jelas: prosedur harus diikuti dan dibiarkan mencapai akhir alaminya."

Akar kasus ini kembali pada tuduhan terhadap City karena tidak menyediakan informasi keuangan yang akurat tentang pembayaran kepada para pelatih dan pemain antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, pelanggaran regulasi Financial Fair Play UEFA dan Liga Primer Inggris, di samping tidak bekerja sama dengan penyelidikan antara Desember 2018 dan Februari 2023.

Manchester City, yang menggunakan jasa sejumlah pengacara olahraga terkemuka di Inggris, tetap membantah seluruh tuduhan, di saat sanksi yang mungkin dijatuhkan berkisar dari denda finansial besar dan pengurangan poin, hingga degradasi ke divisi yang lebih rendah atau bahkan pencabutan gelar-gelar yang diraih selama periode penyelidikan, yang menyaksikan kemenangannya atas tiga gelar liga, Piala FA, serta tiga gelar Piala Liga.