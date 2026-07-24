Laporan media Saudi memastikan pada hari Jumat ini bahwa pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, menginstruksikan pengakhiran keberadaan 4 pemain di pemusatan latihan luar negeri tim yang saat ini digelar di Lisbon, serta memulangkan mereka ke Riyadh setelah tugas mereka bersama tim selesai.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" mengutip sumber yang mengetahui dari dalam klub Al Nassr bahwa pelatih asal Australia itu memutuskan untuk mengakhiri keberadaan empat pemain tim Al Shabab di pemusatan latihan luar negeri tim.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Postecoglou memberitahu jajaran manajerial untuk memulangkan para pemain, yaitu: Maher Tawashi, Fawaz Mashhour, Nawaf Al Shamri, dan Fares Youssef ke Riyadh, setelah periode pemanfaatan jasa mereka di pemusatan latihan Lisbon, Portugal, berakhir.

Keputusan pelatih asal Australia itu datang setelah skuad tim lengkap dengan kembalinya para pemain internasional, yang sebelumnya menjalani libur tambahan usai berpartisipasi bersama timnas mereka di Piala Dunia 2026.

Al Nassr sebelumnya tiba di Portugal Senin lalu untuk memulai tahap kedua persiapan mereka menghadapi musim baru, di mana mereka menjalani pertandingan uji coba pertamanya Rabu lalu melawan tim cadangan klub Benfica, dalam laga yang digelar selama 60 menit dalam dua babak, dan berakhir dengan kekalahan Al Nassr 2-1, sementara gol satu-satunya dicetak gelandang Abdulmalik Al Jaber pada menit keempat.

Al Nassr menjalani tiga pertandingan persahabatan lainnya selama pemusatan latihannya, melawan Merida asal Spanyol pada 28 Juli ini, Estrela Amadora asal Portugal pada 1 Agustus mendatang, dan Almeria asal Spanyol pada 4 bulan yang sama.