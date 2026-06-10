Sudah siap menyambut Piala Dunia? Apa yang paling kita nantikan?

Piala Dunia sudah hampir tiba.

Berbeda dengan sepak bola klub, di mana narasi dibangun selama sembilan bulan dan setiap detail dianalisis habis-habisan, Piala Dunia terasa berbeda. Turnamen ini lebih singkat, lebih emosional, dan seringkali lebih tak terduga.

Saya telah belajar untuk tidak terlalu terobsesi dengan prediksi. Setiap turnamen memberi kita kisah-kisah yang tak terduga dan kekecewaan yang tak terantisipasi.

Jadi, daripada mencoba menebak pemenangnya, berikut adalah kisah-kisah yang paling saya nantikan.

Bab Baru Maroko

Sebagai warga Maroko, tentu saja di sinilah perhatian saya tertuju.

Piala Dunia 2022 memberi saya kenangan yang akan bertahan selamanya. Mencapai semifinal mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola Maroko, Afrika, dan Arab.

Tantangannya kini berbeda.

Semua orang tahu kualitas Maroko. Kami bukan lagi tim yang mengejutkan.

Ironisnya, salah satu tim yang paling saya khawatirkan di babak penyisihan grup adalah Skotlandia. Sepak bola turnamen bisa dengan cepat berubah menjadi permainan fisik. Bola kedua, duel udara, tendangan bebas, lemparan jauh, dan momen-momen kacau. Pemain seperti Scott McTominay justru bersinar dalam situasi-situasi seperti itu.

Maroko memiliki bakat untuk mengalahkan siapa pun, tetapi turnamen sering kali ditentukan oleh seberapa baik Anda menangani pertandingan yang tidak nyaman, bukan pertandingan yang indah.

Selain Maroko, saya penasaran ingin melihat negara Afrika mana yang akan muncul sebagai wakil terbaik benua ini.

Saya sangat menyukai skuad Pantai Gading. Melihat grup mereka, saya pikir mereka memiliki peluang nyata untuk melaju jauh jika momentum mulai terbangun.

Senegal adalah tim menarik lainnya. Jika mereka bertemu tim-tim papan atas di babak selanjutnya, mereka memiliki kemampuan atletik, fisik, dan kualitas serangan yang cukup untuk menyulitkan siapa pun.

Aljazair lebih sulit untuk dinilai, tetapi saya merasa mereka bisa tampil bagus. Intensitas tekanan Austria membuat saya khawatir, dan Argentina kemungkinan besar akan menanti di babak selanjutnya. Namun, jika mereka lolos dari babak penyisihan grup, mereka akan menjadi tim yang berbahaya.

Saya juga antusias melihat apa yang bisa dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang kurang berpengalaman di Piala Dunia.

Penampilan perdana Cape Verde di babak grup Piala Dunia adalah cerita yang patut diikuti. Mereka tergabung dalam grup bersama Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, sehingga mereka akan menghadapi tugas yang berat. Namun, yang membuat mereka menarik adalah mereka membangun kesuksesan terbaru mereka dengan bermain sepak bola positif dan menyerang, bukan sekadar berusaha bertahan. Kampanye kualifikasi mereka mengesankan, dan saya penasaran apakah mereka tetap setia pada identitas itu di panggung terbesar sepak bola.

Kongo adalah tim lain yang akan saya perhatikan dengan saksama. Kampanye AFCON 2025 mereka menarik perhatian saya. Mereka memaksa Senegal bermain imbang dan membawa Aljazair hingga babak perpanjangan waktu, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan beberapa tim terkuat di benua itu. Dengan Portugal sebagai favorit jelas di grup mereka, ada peluang nyata bagi Kongo untuk bersaing dengan Uzbekistan dan Kolombia demi lolos ke putaran berikutnya.

Ghana mungkin adalah yang paling menarik di antara ketiganya. Inggris memang pantas menjadi favorit di grup mereka, tetapi di luar itu, segalanya terasa masih terbuka. Saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana penampilan pemain seperti Antoine Semenyo dan Nico Williams, sementara pengalaman Thomas Partey di lini tengah bisa menjadi kunci dalam turnamen sepak bola. Jika semuanya berjalan lancar, Ghana memiliki peluang yang realistis untuk lolos ke babak gugur.

Mesir mungkin adalah cerita yang paling saya dukung.

Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik Afrika, namun kisahnya di Piala Dunia terasa belum lengkap. Melihat Mesir memenangkan pertandingan Piala Dunia dan akhirnya lolos ke babak gugur akan menjadi bab yang pas dalam apa yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir bagi Salah.

Sebaliknya, Tunisia membuat saya khawatir. Jalur mereka terlihat jauh lebih sulit.

Kesempatan Terakhir Cristiano Ronaldo

Selain Maroko, mungkin tidak ada kisah lain yang lebih saya nantikan selain Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia.

Bukan karena saya pikir dia membutuhkannya untuk warisannya. Tempatnya dalam sejarah sepak bola sudah terjamin.

Namun, kisah olahraga yang hebat itu langka.

Gagasan bahwa Ronaldo akan mengakhiri karier internasionalnya dengan sempurna akan menjadi salah satu akhir yang paling luar biasa dalam dunia olahraga.

Orkestra Lini Tengah Portugal

Sebesar apa pun Ronaldo mencuri perhatian, hal yang paling membuat saya antusias tentang Portugal adalah lini tengah mereka.

Bruno Fernandes mungkin adalah pemain Liga Premier favorit saya.

Bernardo Silva adalah salah satu gelandang terbaik di generasinya.

Vitinha telah menjadi gelandang favorit saya di dunia sepak bola.

João Neves tampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi salah satu pemain elit di dunia sepak bola.

Saya sangat penasaran melihat bagaimana Roberto Martínez menggabungkan mereka semua.

Kualitas individu mereka sudah jelas.

Tantangannya adalah membuat tim ini lebih hebat daripada sekadar penjumlahan individu-individu di dalamnya.

Bisakah Messi Melakukannya Lagi?

Jawaban yang mudah adalah tidak.

Piala Dunia saja sudah sulit dimenangkan sekali, apalagi dua kali berturut-turut.

Namun, mengesampingkan Lionel Messi terasa berbahaya.

Kita telah menghabiskan hampir dua dekade menganggap hal yang mustahil pada akhirnya akan menjadi mustahil baginya, hanya untuk melihatnya membuktikan sebaliknya.

Yang paling menarik bagi saya bukan hanya Messi.

Melainkan bagaimana Argentina akan terlihat setelah Messi.

Setiap negara sepak bola besar pada akhirnya akan menghadapi pertanyaan itu.

Hal ini membawa saya pada Nico Paz.

Dia adalah salah satu pemain muda favorit saya di dunia sepak bola. Cerdas, kreatif, teknis, dan tak kenal takut. Melihatnya belajar bersama Messi sambil mulai menancapkan namanya di timnas Argentina adalah salah satu kisah yang paling saya nantikan.

Argentina mungkin masih milik Messi.

Namun, turnamen ini juga bisa menjadi awal dari kisah seseorang yang lain.

Kesempatan Terakhir Neymar

Bagi saya, Neymar tetaplah pemain yang paling mendekati level Messi dan Ronaldo di generasi saya.

Sayangnya bagi dirinya, ia menghabiskan sebagian besar kariernya bersaing dengan dua pemain yang mendominasi penghargaan individu terbesar di dunia sepak bola. Saat era mereka mulai meredup, generasi baru sudah muncul.

Terkadang orang lupa betapa luar biasanya Neymar.

Piala Dunia keenam bagi Brasil akan menjadi salah satu kisah paling menarik di turnamen ini.

Inggris, Kane, dan Tuchel

Pada suatu saat, sepak bola berhutang sesuatu yang istimewa kepada Harry Kane.

Dia akhirnya berhasil meraih trofi besar di level klub, namun sepak bola internasional masih terasa seperti bab yang hilang.

Inggris selalu datang dengan beban ekspektasi yang sangat besar.

Saya juga terpesona oleh Jude Bellingham.

Bukan karena kita tidak tahu seberapa hebat dia, tetapi karena saya penasaran ke mana permainannya akan berkembang selanjutnya di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Piala Dunia mungkin akan memberi tahu kita apakah dia akan menjadi gelandang yang menyerang atau penyerang yang kebetulan bermain di lini tengah.

Kroasia Lagi

Setiap turnamen, saya berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah akhir.

Lalu Kroasia selalu menemukan cara.

Luka Modrić adalah gelandang favorit saya dari generasi saya.

Ivan Perišić adalah legenda Inter dan salah satu pemain turnamen yang paling diremehkan yang pernah saya saksikan.

Setiap Piala Dunia, kita mengira Kroasia akan tersingkir.

Setiap Piala Dunia, mereka mengingatkan kita mengapa pengalaman, keyakinan, dan kualitas masih penting.

Kembalinya Para Seniman

Salah satu hal yang saya tulis baru-baru ini adalah tentang kembali terhubung secara emosional dengan sepak bola.

Sebagian dari hal itu berasal dari kembalinya para pemain yang berani mengambil risiko.

Lamine Yamal.

Rayan Cherki.

Michael Olise.

Vini Jr.

Para pemain yang tidak hanya memecahkan masalah sepak bola, tetapi juga menciptakan momen-momen sepak bola.

Sepak bola akan selalu membutuhkan struktur dan organisasi.

Namun, turnamen dikenang karena keajaibannya.

Dan para pemain ini mampu menciptakannya.

Bisakah Spanyol Memecahkan Setiap Masalah?

Spanyol mungkin adalah tim terbaik di dunia.

Tantangannya adalah bahwa Piala Dunia jarang berjalan seperti sepak bola klub.

Pada akhirnya, setiap tim favorit akan menghadapi pertahanan blok rendah yang gigih.

Sebuah tim yang menolak untuk menyerang.

Pertandingan yang ditentukan oleh tendangan bebas.

Pertandingan yang ditentukan oleh sebuah kesalahan.

Spanyol tampaknya memiliki jawaban untuk hampir setiap pertanyaan sepak bola.

Piala Dunia akan menguji apakah mereka memiliki jawaban untuk semuanya.

Mengejar Sejarah

Ada satu rekor yang selama ini terabaikan di tengah semua perbincangan seputar turnamen ini.

Rekor gol Miroslav Klose di Piala Dunia.

Selama bertahun-tahun, rekor itu terasa tak tersentuh.

Namun menjelang Piala Dunia ini, baik Lionel Messi maupun Kylian Mbappé memiliki peluang untuk mendekatinya, dengan Mbappé terlihat lebih berpeluang di antara keduanya untuk akhirnya memecahkannya.

Itulah yang membuat turnamen ini begitu menarik.

Di satu sisi, ada Messi, salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah olahraga ini, yang masih mengejar sejarah di masa senja kariernya.

Di sisi lain, ada Mbappé, yang bisa dibilang sebagai pemain yang paling siap untuk mendefinisikan era baru sepak bola internasional.

Piala Dunia sering kali terasa seperti penyerahan tongkat estafet.

Turnamen ini mungkin akan memberi kita tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikannya.

Haaland, Mbappé, dan Era Baru

Setiap Piala Dunia terasa seperti pergantian generasi.

Haaland tampaknya mampu menjadi pencetak gol terbanyak turnamen ini.

Mbappé tetap menjadi pemain yang paling mungkin mendominasi kompetisi ini.

Yamal mungkin sudah bersiap untuk mewarisi permainan ini.

Masa depan sepak bola tiba lebih cepat daripada yang kita sadari.

Kisah yang Tak Terduga

Bagian favorit saya dari setiap Piala Dunia bukanlah menebak pemenangnya.

Melainkan menemukan hal baru.

Pemain yang tak terduga.

Negara yang tak ada yang percaya padanya.

Ide taktis yang tak terduga.

Setiap Piala Dunia memberi kita sebuah kisah yang mengejutkan semua orang.

Dan setelah semua yang telah diajarkan sepak bola kepadaku selama setahun terakhir, mungkin itulah pelajaran yang akan kubawa ke turnamen ini.

Permainan ini selalu lebih besar dari prediksi kita.

Itulah mengapa kita terus menonton.



