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Perlakuan petinggi Bayern Munich terhadap Jamal Musiala terus menjadi sorotan. Mantan pemain Bundesliga Maik Franz kini melontarkan kritik tajam. Stefan Effenberg sependapat dengannya, sementara Rio Ferdinand pun merasa heran.

Mantan bek yang pernah membela Eintracht Frankfurt dan Hertha BSC itu menyebut perdebatan soal Musiala yang dipicu para petinggi Bayern sebagai sesuatu yang "buruk" dalam acara 'Doppelpass' di Sport1. Menurut Franz, cara penanganannya "sudah seperti perundungan".

Perdebatan soal Musiala bermula dari pernyataan tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß, dalam acara 'Sonntags-Stammtisch' di BR. Setelah itu, kepala dewan direksi Jan-Christian Dreesen menambahkan komentarnya di Abendzeitung, lalu anggota dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge melontarkan pernyataan yang lebih keras di Sky pada Jumat malam, seusai hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . "Jika dia tidak kembali menjadi Jamal yang dulu, kami harus berbicara dengan keluarga, dengan pemainnya, dan terutama dengan agensinya. Sebab, dengan segala hormat, nominal sebesar itu tentu tidak lagi bisa dibenarkan," katanya. Pada Sabtu, serikat pemain FIFPRO bahkan mengecam serangan langsung itu dengan kata-kata keras dalam pernyataan terbuka.

Musiala memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030 dan menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di Munich. Kabarnya, pemain tim nasional itu menerima 25 juta euro per tahun. Tak lama kemudian, ia mengalami cedera mengerikan di Piala Dunia Antarklub yang membuatnya harus absen selama berbulan-bulan. Setelah itu, ia kolaps dalam dua laga uji coba pada masa persiapan menuju musim ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami gangguan fungsi neurologis berupa kejang absans, salah satu bentuk serangan epilepsi .

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Dugaan bahwa pihak Musiala mungkin sudah mengetahui penyakit itu sebelum perpanjangan kontrak dibantah keras oleh presiden Herbert Hainer pada Sabtu . Sementara itu, Süddeutsche Zeitung mengaku mendapat informasi bahwa pada musim panas tercapai kesepakatan lisan antara para penasihat Musiala dan klub untuk menyesuaikan kontraknya jika ia tidak mampu kembali menunjukkan performa seperti sebelumnya .

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"Mia san Money": Maik Franz membandingkan kasus ini dengan Deisler

Bagi Franz, pembahasan pengurangan gaji Musiala setelah semua yang telah dialaminya adalah hal yang tidak dapat diterima. "Kalau begitu, ini bukan lagi Mia san Mia, melainkan Mia san Money," katanya. Ia kemudian menambahkan: "Kita masih berbicara tentang seorang manusia. Mereka bertiga termasuk orang-orang paling berkuasa dalam sepakbola Jerman, tetapi mereka menyeretnya ke hadapan publik dan menyorotinya secara mendalam. (...) Dua puluh tahun lalu, kita pernah mengalami kasus Sebastian Deisler."

Deisler pernah dianggap sebagai talenta terbaik dalam satu abad di Jerman. Namun, ia mengakhiri kariernya pada Januari 2007 dalam usia 27 tahun akibat depresi yang disebabkan cedera lutut parah dan tekanan besar dalam sepakbola profesional.

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Mantan kapten Bayern Stefan Effenberg, yang juga menjadi tamu di 'Doppelpass', sependapat dengan Franz: "Pada prinsipnya, pemain yang cedera harus kamu dampingi dan lindungi di hadapan publik. Pernyataan Bayern itu sangat buruk. Kamu membuat banyak hal dipertanyakan. Kita semua sungguh berharap dia bisa kembali mencapai 100 persen. Lalu mengapa sekarang menegurnya seperti itu di hadapan publik? Tutup pintunya dan bicaralah dengan pemain serta agennya. Jangan di hadapan publik." Menurutnya, menegur seorang pemain di hadapan publik tidak membantu "siapa pun". "Melakukannya dengan cara seperti itu sungguh sangat buruk."

Effenberg terutama heran karena Hoeneß tidak tampil membela sang pemain. "Itulah yang membuat saya semakin bingung," kata mantan gelandang klub Munich itu. "Dulu, Bayern memperpanjang kontrak pemain yang mengalami cedera parah sebagai bentuk dukungan. Itu justru kebalikan dari apa yang Bayern lakukan terhadap Musiala."

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Akankah perlakuan terhadap Musiala berdampak buruk pada masa depan?

Perlakuan itu juga bisa menimbulkan dampak berantai. "Kalau begitu, mereka seharusnya berkata: Harry Kane cedera ( robekan ligamen sindesmosis, absen berbulan-bulan ; catatan redaksi), kami baru saja memperpanjang kontraknya, dengan bayaran tinggi pula. Jika dia tidak kembali mencapai 100 persen, kami harus membicarakan gajinya. Itulah yang seharusnya mereka lakukan."

Franz menyuarakan pandangan serupa dan bahkan memperkirakan akan muncul masalah dalam negosiasi kontrak pada masa mendatang . "Kamu mungkin memiliki calon pemain terbaik dunia berikutnya dalam diri Michael Olise. Dia juga diharapkan memperpanjang kontrak dan menerima gaji besar. Namun, di benaknya ada pikiran: 'Jika saya sakit atau cedera dan tidak tampil bagus, saya akan diserahkan untuk dihujat di hadapan publik'," katanya, sebelum menegaskan: "Wah, menurut saya mereka tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri."

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Bagi Effenberg, bahkan diperlukan permintaan maaf secara terbuka "dari jajaran tertinggi". Di sekitar penyelenggaraan rapat umum tahunan pada Sabtu, Hainer dan Dreesen, tanpa kehadiran Rummenigge dan Hoeneß, justru lebih berupaya meredakan isu yang menjadi sorotan utama itu.

"Kami semua selalu mengkhawatirkan sang pemain. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen juga telah menyampaikan hal itu," jelas Hainer. Dreesen menegaskan bahwa mereka tidak pernah bermaksud "menekan Jamal": "Kami semua berharap Jamal kembali menjadi Jamal yang dulu. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia harus diberi waktu itu."

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Perlakuan terhadap Musiala juga memicu reaksi di luar Jerman

Meski demikian, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan besar di luar Jerman. Legenda Inggris Rio Ferdinand menulis di X: "Bayern Munich seharusnya bisa lebih baik daripada ini... Jika mereka ingin merundingkan persyaratan yang lebih masuk akal bagi masa depan klub karena masalah kesehatan Jamal, seharusnya mereka berbicara dengannya dan timnya, bukan dengan media."

Mantan bek Manchester United yang mengoleksi 81 penampilan bersama tim nasional itu merasa tidak lagi mengenali Bayern. "Situasi ini pasti sudah cukup sulit bagi Jamal untuk dihadapi tanpa media dan perwakilan klub membicarakannya secara terbuka. Bayern adalah salah satu klub yang, jika dilihat dari jauh, selalu menunjukkan kelas dan standar yang dikagumi kebanyakan orang. Sayangnya, apa yang terjadi dalam situasi ini sama sekali tidak terasa seperti Bayern Munich."

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Di sisi lain, Musiala mendapat dukungan penuh dari jajaran pimpinan olahraga klub. "Kami sangat yakin dia punya peluang untuk kembali mencapai performanya. Kami di bagian olahraga memiliki keyakinan yang berbeda," kata direktur olahraga Max Eberl ketika ditanya tentang pernyataan keras Rummenigge seusai laga melawan Köln. Pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa Musiala adalah "pemain istimewa" dan ia percaya kepadanya. Pelatih asal Belgia itu mengatakan tidak ingin "terseret ke dalam perdebatan ini, dan saya tidak melakukannya selama dua setengah tahun. Bahwa di klub kami ada banyak orang yang telah berbuat banyak bagi klub dan memiliki pendapat masing-masing, itu sepenuhnya wajar," katanya.

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