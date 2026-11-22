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Perlakuan para petinggi Bayern München terhadap Jamal Musiala terus menuai sorotan. Mantan pemain Bundesliga Maik Franz melontarkan kritik keras. Stefan Effenberg sependapat, sementara Rio Ferdinand pun merasa heran.

Mantan bek yang antara lain pernah membela Eintracht Frankfurt dan Hertha BSC itu menyebut perdebatan tentang Musiala yang dipicu para petinggi Bayern sebagai sesuatu yang "tercela" dalam acara 'Doppelpass' di Sport1. Bagi Franz, cara mereka menangani persoalan itu "sudah seperti perundungan".

Perdebatan tentang Musiala bermula dari pernyataan tokoh senior Bayern Uli Hoeneß dalam acara 'Sonntags-Stammtisch' di BR. Setelah itu, CEO Jan-Christian Dreesen menambahkan komentarnya kepada Abendzeitung, sebelum anggota dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge mengeluarkan pernyataan yang lebih keras kepada Sky pada Jumat malam setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . "Jika dia tidak kembali menjadi Jamal yang dulu, kami harus bicara dengan keluarganya, dengan sang pemain, dan terutama dengan agensinya. Sebab, dengan segala hormat, angka-angka itu tentu tidak lagi bisa dibenarkan," katanya. Pada Sabtu, bahkan serikat pemain FIFPRO mengecam serangan langsung itu dengan kata-kata keras dalam surat terbuka.

Musiala memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030 dan menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di München. Kabarnya, pemain tim nasional itu menerima 25 juta euro per tahun. Tak lama kemudian, ia mengalami cedera parah di Piala Dunia Antarklub yang memaksanya absen selama berbulan-bulan, sebelum kolaps dalam dua laga uji coba selama persiapan musim ini. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami gangguan fungsi neurologis disertai kejang absens, salah satu bentuk kejang epilepsi .

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Dugaan bahwa pihak Musiala mungkin sudah mengetahui penyakit itu sebelum perpanjangan kontrak dibantah keras oleh presiden klub Herbert Hainer pada Sabtu . Sementara itu, Süddeutsche Zeitung mengaku mendapat informasi bahwa penasihat Musiala dan klub mencapai kesepakatan lisan pada musim panas untuk menyesuaikan kontraknya jika ia tidak mampu kembali menunjukkan performa seperti sebelumnya .

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"Mia san Money": Maik Franz mengungkit kasus Deisler

Bagi Franz, pembahasan soal pemotongan gaji mengingat riwayat sulit yang dialami Musiala merupakan hal yang tidak dapat diterima. "Kalau begitu, ini bukan lagi Mia san Mia, melainkan Mia san Money," katanya, sebelum menambahkan: "Kita masih berbicara tentang seorang manusia. Tiga orang paling berkuasa dalam sepakbola Jerman menyeretnya ke hadapan publik dan menyorotinya dengan saksama. (...) Dua puluh tahun lalu, kita mengalami kasus Sebastian Deisler."

Deisler pernah dianggap sebagai talenta terbaik dalam satu generasi di Jerman. Namun, ia mengakhiri kariernya pada Januari 2007 dalam usia 27 tahun karena depresi yang timbul akibat cedera lutut parah dan tekanan besar dalam sepakbola profesional.

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Mantan kapten Bayern Stefan Effenberg, yang juga menjadi tamu di 'Doppelpass', sependapat dengan Franz: "Pada prinsipnya, pemain yang cedera harus didampingi dan dilindungi di hadapan publik. Pernyataan Bayern itu sangat buruk. Anda membuat banyak hal dipertanyakan. Kita semua dengan tulus berharap dia kembali mencapai 100 persen. Lalu mengapa sekarang menyudutkannya seperti itu di hadapan publik? Tutup pintu dan bicaralah dengan pemain serta agennya. Jangan di hadapan publik." Menyudutkan pemain di hadapan publik tidak membantu "siapa pun". "Melakukannya seperti itu sungguh sangat buruk."

Yang terutama membuat Effenberg heran adalah Hoeneß tidak tampil melindungi sang pemain. "Itu membuat saya semakin heran," kata mantan gelandang Bayern itu. "Dulu, Bayern memperpanjang kontrak pemain yang mengalami cedera parah untuk menunjukkan dukungan. Itu justru kebalikan dari apa yang Bayern lakukan terhadap Musiala."

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Akankah perlakuan terhadap Musiala berdampak buruk di masa depan?

Perlakuan itu juga bisa menimbulkan dampak lanjutan. "Sebenarnya, mereka harus mengatakan: Harry Kane cedera ( robekan ligamen sindesmosis, absen berbulan-bulan ; catatan redaksi), dan kami baru saja memperpanjang kontraknya, dengan nilai tinggi pula. Kalau dia tidak kembali mencapai 100 persen, kami harus membicarakan gajinya. Sebenarnya, itulah yang harus mereka lakukan."

Franz pun menyampaikan pandangan serupa dan bahkan memperkirakan akan muncul masalah dalam negosiasi kontrak mendatang . "Anda mungkin memiliki calon pemain terbaik dunia berikutnya dalam diri Michael Olise. Dia juga diharapkan memperpanjang kontrak dan menerima gaji besar. Tetapi, di benaknya ada pikiran: 'Kalau saya sakit atau cedera lalu tidak tampil bagus, saya akan dijadikan sasaran empuk di hadapan publik'," katanya, seraya menegaskan: "Wah, saya rasa mereka telah merugikan diri sendiri dengan tindakan itu."

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Bagi Effenberg, bahkan diperlukan permintaan maaf secara terbuka "dari jajaran tertinggi". Di sekitar pelaksanaan rapat umum tahunan pada Sabtu, Hainer dan Dreesen, tanpa kehadiran Rummenigge serta Hoeneß, lebih berupaya meredakan perdebatan yang mendominasi pembicaraan.

"Kami semua selalu mengkhawatirkan sang pemain. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen juga telah mengungkapkan hal itu," jelas Hainer. Dreesen menegaskan bahwa mereka tidak pernah bermaksud "menekan Jamal": "Kami semua berharap Jamal kembali menjadi Jamal yang dulu. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia harus mendapatkannya."

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Perlakuan terhadap Musiala juga memicu reaksi di luar Jerman

Meski demikian, persoalan ini sudah menuai reaksi luas di luar Jerman. Legenda Inggris Rio Ferdinand menulis di X: "Bayern München seharusnya bisa bertindak lebih baik daripada ini... Jika mereka ingin merundingkan ketentuan yang lebih masuk akal bagi masa depan klub karena masalah kesehatan Jamal, sebaiknya mereka berbicara dengan dia dan timnya, bukan dengan media."

Mantan bek Manchester United yang tampil 81 kali untuk tim nasional itu merasa Bayern bukan lagi klub yang dikenalnya. "Situasi ini pasti sudah cukup sulit bagi Jamal untuk dihadapi, tanpa media dan perwakilan klub membicarakannya secara terbuka. Dari kejauhan, Bayern selalu terlihat sebagai salah satu klub yang menunjukkan kelas dan standar yang dikagumi kebanyakan orang. Sayangnya, apa yang terjadi dalam situasi ini sama sekali tidak terasa seperti Bayern München."

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Di sisi lain, Musiala mendapat dukungan penuh dari jajaran pengelola olahraga klub. "Kami sangat yakin dia punya kesempatan untuk kembali mencapai performanya. Kami di bagian olahraga memiliki keyakinan yang berbeda," kata direktur olahraga Max Eberl saat ditanya tentang pernyataan keras Rummenigge seusai laga melawan Köln. Pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa Musiala adalah "pemain istimewa" dan ia percaya kepadanya. Pria Belgia itu tidak ingin "terseret ke dalam perdebatan ini. Saya tidak melakukannya selama dua setengah tahun. Bahwa di klub kami ada banyak orang yang telah berbuat banyak bagi klub dan memiliki pendapat sendiri, itu tidak masalah," katanya.

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