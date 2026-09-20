Deniz Undav menggelengkan kepala ketika penampilannya melawan Borussia Dortmund berakhir setelah 63 menit. Ia berjalan pelan ke bangku cadangan, sempat bertepuk tangan singkat dengan Dzenan Pejcinovic, lalu melangkah di belakang Sebastian Hoeneß menuju bangku cadangan. Ia sempat melirik ke arah pelatihnya, yang saat itu sedang meneriakkan instruksi ke lapangan dan tidak melihatnya. Jadi Undav terus melangkah, bahunya kini sedikit merunduk ke depan, masih menyalami orang-orang yang ditemuinya sekadarnya, mengambil botol minum, lalu duduk di bangku cadangan.

Beberapa menit kemudian, ia hanya bisa menyaksikan tanpa berdaya ketika Dortmund mencetak gol lewat tembakan kedua mereka ke gawang dan setelah kombinasi pertama mereka yang benar-benar berhasil melalui Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, Bellingham lagi, dan sang penyelesai akhir Maximilian Beier untuk membuat skor menjadi 1-0 dalam pertandingan yang cukup alot ini.

Sekitar 30 menit kemudian, VfB menelan kekalahan ketiga dalam laga keempat musim Bundesliga ini, dan Undav, dengan catatan 0 gol musim ini, 0 assist, 0,5 tembakan ke gawang dan 24,8 sentuhan bola per pertandingan, menganalisis start buruk musim timnya secara umum dan dirinya secara khusus kepada Sky, sambil meluapkan frustrasinya.

"Saya merasa terlalu jauh ke belakang di lapangan. Saya terlalu jauh ke belakang, jadi harus berlari 40 meter ke depan dan di sana saya tidak mendapat bola. Dalam empat pertandingan, saya baru punya dua peluang," katanya. Musim lalu, menurutnya, ia "lebih menjaga garis dan kemudian hadir di momen yang tepat."

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Siapa yang bertanggung jawab atas start musim buruk Deniz Undav?

Siapa pun yang kini ingin menangkap kritik yang sebenarnya tidak terlalu pelan terhadap pelatihnya Sebastian Hoeneß, keliru. Hoeneß tidak mengubah posisi Undav di VfB, ia juga tidak menuntut hal-hal berbeda darinya dibanding musim lalu. Sebastian Hoeneß tahu bahwa hal itu memang hanya mungkin dilakukan secara sangat terbatas.

Kekuatan terbesar pemain sepak bola naluriah Deniz Undav, yang perjalanan karier sepak bolanya yang tak masuk akal benar-benar sudah cukup banyak ditulis dalam beberapa tahun terakhir, justru adalah bahwa ia bukan salah satu pesepakbola modern yang bisa dikendalikan dari jauh, yang di pusat pengembangan pemain muda dijejali setiap jalur lari yang mungkin dan tidak mungkin untuk setiap situasi yang mungkin atau tidak mungkin.

Tentu saja pelatihnya bisa mengajarkan banyak hal kepadanya dan memberinya konsep taktik, tentu saja mereka bisa berharap darinya untuk lebih sering berada di ruang-ruang tertentu dan misalnya ikut membantu ke belakang. Undav tetap seorang pesepakbola profesional, meski menempuh jalur pendidikan kedua. Kariernya tidak dibangun di atas kebetulan.

Namun menggambar jalur lari untuknya? Itu tidak akan berhasil pada Undav, karena memang bukan begitu cara permainannya bekerja. Undav bukanlah seorang "pesepakbola cetakan", melainkan "pesepakbola naluriah yang brutal. Ia mengasosiasikan permainan dengan sangat luar biasa. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi di lapangan tiga langkah kemudian", jelas dua mantan pelatih mudanya saat Piala Dunia ketika menggambarkan sosok Deniz Undav dalam Spiegel.

Saat itu, ketika setelah dua pertandingan pertama fase grup melawan Curacao dan terutama melawan Pantai Gading ia mencetak tiga gol dan satu assist, dan rasanya hampir seluruh Jerman bisa sepakat dengan Deniz Undav serta kisah pendakiannya yang tak masuk akal (enam tahun lalu masih menjadi striker divisi tiga, sedikit sebelum itu hanya punya 100 euro per bulan untuk hidup, hari 17 jam antara kerja dan latihan, serta berjalan kaki 40 menit ke tempat kerja).

Deniz Undav, sosok Jerman utara yang simpatik dengan akar Kurdi, yang "harus makan döner atau burger satu sampai dua kali seminggu" demi ketenangan jiwanya, selama beberapa hari tampak seperti sosok yang bisa mengembalikan suasana hati baik Jerman. Untuk sesaat yang sangat singkat, benar-benar terasa semuanya mungkin, bahkan bahwa Undav bisa menembakkan timnas Jerman menuju gelar juara di Piala Dunia.

Bahkan Julian Nagelsmann memainkannya sebagai starter pada babak 32 besar melawan Paraguay.

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Apa yang dikatakan Julian Nagelsmann soal Undav setelah tersingkir dari Piala Dunia?

Setelah tersingkir lewat adu penalti, Undav menjadi satu-satunya pemain yang dikritik Nagelsmann secara terbuka. Atau lebih tepatnya: satu peluang Undav yang terbuang di fase awal pertandingan. "Di situ kami berempat berdiri sendirian di depan gawang, kami hanya perlu mengoper menyamping, lalu kami tinggal mendorong bola ke gawang kosong. Tapi Deniz malah mencungkil bola itu entah bagaimana ke tiang jauh. Itu aksi yang sangat sederhana, tidak banyak yang ada di baliknya," kata Nagelsmann.

Kalimat itu terus menghantui Undav, yang sebenarnya dikenal dengan mentalitas masa bodoh, sepanjang musim panas. "Sepanjang waktu saya memikirkan apakah tersingkirnya kami juga salah saya," kata Undav sebelum musim dimulai dalam Bundesliga-Magazin.

Memang, dalam situasi itu ia tidak melihat rekan setim yang posisinya lebih baik dan setelah peluang yang terbuang itu masih ada 115 menit waktu untuk mencegah adu penalti, tetapi ia tetap bertanya pada dirinya sendiri: "Apakah itu benar-benar salah saya?"

Tentu saja bukan. Tentu saja tak seorang pun bisa tahu, kecuali mungkin Undav sendiri, apakah peluang yang terbuang itu termasuk sindiran terakhir Nagelsmann masih berdampak sampai hari ini pada pemain 30 tahun tersebut.

Mengapa Jürgen Klopp tidak menominasikan Deniz Undav ke timnas Jerman?

Namun faktanya: saat ini Undav harus menghadapi beberapa kemunduran profesional yang sebelum Piala Dunia tampak tak terbayangkan. Saat itu semuanya seolah berjalan mudah baginya, ia mencetak 19 gol dan enam assist di Bundesliga serta sembilan gol dan dua assist dalam 13 pertandingan internasional. Kini ada krisis bersama VfB Stuttgart, paceklik gol pribadinya, dan kemudian Jürgen Klopp juga belum memasukkannya untuk proyek pembangunan ulang tim DFB setelah bencana Piala Dunia.

"Sekarang saya harus membuktikan lagi kepada seorang pelatih bahwa saya memang pantas ada di sana," kata Undav kepada Sky. Itu "melelahkan", ujarnya, lalu merinci: "Dia bilang, ekspektasinya sekarang berbeda. Dalam dua pertandingan yang dia lihat, melawan Bayern dan Köln, saya tidak bermain bagus. Itu harus diterima. Saya sempat kecewa sebentar, karena saya pikir lewat Piala Dunia dan pertandingan dengan seragam tim nasional, mungkin saya sudah membangun sedikit buffer. Ternyata tidak demikian. Saya harus membuktikan diri lagi dan sekali lagi menunjukkan kepada pelatih bahwa saya pantas ada di sana. Memang melelahkan harus membuktikan itu kepada setiap pelatih, tapi saya sudah cukup sering melakukannya. Saya bukan orang yang gampang meratap, saya tidak akan merengek sekarang. Saya kecewa selama lima menit, setelah itu pandangan saya langsung ke depan. Saya akan memberikan segalanya agar bisa direkomendasikan pada November."

Deniz Undav dikenal dengan mentalitas "masa bodoh, saya pasti bisa melakukannya"

Saat ditanya lebih lanjut bagaimana ucapannya bahwa ia bukan orang yang gampang meratap harus dipahami, muncul lagi sisi lain dirinya yang cukup unik. "Saya bicara terbuka, tidak menahan kata-kata, dan mengatakan pendapat saya, baik yang negatif maupun yang positif. Saya sering mengalami masalah dan sering harus membuktikan diri. Begitulah sepanjang hidup saya. Di mana pun saya berada, awalnya tidak berjalan karena orang-orang bilang bahasa tubuh saya tidak benar atau saya bukan sprinter. Tapi sepanjang hidup saya memang begitu. Tahun lalu saya membuat 39 kontribusi gol dan bahasa tubuh saya tetap sama. Kalau Anda mengenal saya sebagai manusia, Anda tahu bagaimana harus menyikapinya."

Di sana itu muncul lagi, sikap "masa bodoh, saya pasti bisa melakukannya" yang membentuk sebagian besar auranya. Jika ia bisa menemukan kembali itu di atas lapangan, maka tak perlu terlalu khawatir soal kelanjutan jalur karier Deniz Undav.