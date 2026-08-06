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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sudah Sepakat: Terungkap Detail Kepindahan Diaby ke Bayer Leverkusen

Transfers
Al Ittihad
Bayer Leverkusen
M. Diaby
Saudi Pro League
Bundesliga
Arab Saudi
Jerman
Prancis

Winger Prancis itu dekat dengan kepulangan ke Liga Jerman

Sejumlah laporan media mengungkap detail kepindahan winger klub Al Ittihad asal Prancis, Moussa Diaby, ke skuad Bayer Leverkusen Jerman pada periode mendatang.

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengungkap bahwa Diaby mendekati kepergiannya dari skuad Al Ittihad, di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa untuk merekrutnya, seperti Inter Milan Italia dan Bayer Leverkusen Jerman.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", mengutip "Bild" Jerman, menyebutkan bahwa klub Bayer Leverkusen mendekati kesepakatan dengan klub Al Ittihad untuk mendatangkan winger asal Prancis itu dengan mahar kurang dari 30 juta euro.

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Diaby akan menandatangani kontrak barunya dengan klub Jerman itu untuk masa 5 tahun mendatang yang berakhir pada 2031, dengan menerima gaji tahunan senilai 6 juta euro, ditambah sejumlah bonus.

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Pemain berusia 27 tahun itu akan kembali ke Bayer Leverkusen setelah 3 tahun meninggalkannya, di mana ia membela klub tersebut antara 2019 dan 2023, sebelum pindah ke Aston Villa, yang kemudian ia tinggalkan menuju Al Ittihad pada musim panas 2024.

Sepanjang dua musim terakhir, Diaby menampilkan performa yang kuat bersama klub Al Ittihad, terutama pada musim pertama ketika ia memimpin tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

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