Menurut laporan Express, Effzeh sudah bersiap untuk berpisah dengan Wagner. Itu merupakan hasil dari pertemuan komite. Artinya, pria 38 tahun itu akan dibebastugaskan dari jabatannya apabila Köln kalah dalam laga kandang mereka setelah jeda internasional XXL pada 11 Oktober melawan rival lokal Borussia Mönchengladbach.

Menurut laporan tersebut, Köln juga sudah menyiapkan pengganti dalam diri Horst Steffen. Kesepakatan disebut sudah tercapai dengan pelatih yang sedang tidak terikat klub itu, yang terakhir berada di SV Werder Bremen. Pria 57 tahun itu bahkan disebut sudah berada di Geißbockheim pada Sabtu untuk menyaksikan tim kedua melawan VfB Hilden (4-3). Di sekitar kunjungan itu, kemungkinan juga sudah ada negosiasi dengan petinggi klub di sekitar direktur pelaksana Thomas Kessler.

Wagner mengambil alih posisi Lukas Kwasniok di Köln sebagai pelatih interim pada Maret, sebelum kemudian dipromosikan menjadi pelatih kepala. Namun, rekornya sejauh ini jauh dari memuaskan: dalam total 11 pertandingan Bundesliga lintas musim, timnya hanya meraih dua kemenangan. Pada musim berjalan, setidaknya sudah ada empat poin yang dikumpulkan setelah empat laga.

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Kepergian Wagner akan menjadi pemecatan pelatih kedua musim ini, setelah Gladbach baru-baru ini berpisah dengan Eugen Polanski. Di Köln, penggantinya, Alexander Blessin, akan menjalani debutnya untuk Die Fohlen.

Sementara itu, Steffen pada musim lalu dipecat sebagai pelatih Werder setelah 21 pertandingan dan rata-rata poin 0,9, sebelum Daniel Thioune mengambil alih. Setahun sebelumnya, Steffen sebagai pelatih SV Elversberg hanya gagal promosi dengan selisih yang sangat tipis. Saat itu, 1. FC Heidenheim menyingkirkan klub provinsi dari Saarland tersebut di babak play-off degradasi/promosi, yang kini sudah bermain di kasta tertinggi.

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