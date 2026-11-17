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Mantan penyerang legendaris Brasil, Romario, kembali menuntut agar pelatih tim nasional Carlo Ancelotti dipecat setelah pria Italia itu menanggapi kritiknya baru-baru ini. Melalui media sosial pada Senin, pemenang Piala Dunia 1994 itu secara langsung mendesak presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, Samir Xaud, untuk memecat sang pelatih.

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Mantan penyerang ikonik itu lanjutkan perseteruan terbuka

Romario kembali melontarkan kritik di media sosial dengan mempertanyakan kontribusi Ancelotti bagi Brasil, hanya beberapa jam setelah pelatih kawakan itu menanggapinya dalam konferensi pers pada Senin . Mantan penyerang tersebut menegaskan bahwa rekam jejaknya bersama tim nasional memberinya hak untuk mengkritik tim, bukan sekadar mencari popularitas. Tidak terkesan dengan kiprah pria Italia itu sejauh ini, Romario kembali menegaskan bahwa ketua federasi harus mengganti pelatih.

Pelatih asal Italia tanggapi kritik Romario

Saling balas komentar itu bermula setelah Brasil kalah dari Jepang , yang membuat Romario menyatakan bahwa "tak seorang pun sanggup lagi menghadapi" sang pelatih dan menyerukan agar ia segera dipecat.

Berbicara kepada wartawan pada Senin menjelang pertandingan berikutnya, Ancelotti meninggikan nada bicaranya saat menanggapi pernyataan awal tersebut: "Setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Kalian [jurnalis], yang menjalankan pekerjaan ini, tahu betul bahwa di negara demokratis ada kebebasan berekspresi dan siapa pun boleh menyampaikan pendapat. Romario menyampaikan pendapatnya seperti orang lain. Itu haknya. Menurut saya, ia bisa mengatakan kebohongan, kebenaran, atau omong kosong. Faktanya, Romario banyak bicara, dan itu haknya."

Juara Piala Dunia tuntut Ancelotti mundur

Romario tidak menarik kritiknya setelah mendengar pernyataan sang pelatih dalam konferensi pers. Ia menulis di media sosial: "Saya ingin mengatakan ini kepada Ancelotti: Saya memang banyak bicara karena, jika menyangkut tim nasional, saya punya kedudukan, pengaruh, dan kewenangan untuk berbicara.

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"Anda, Ancelotti, masih saya hormati atas pencapaian Anda di klub-klub yang pernah Anda tangani. Besok kami menghadapi Singapura, yang kebobolan dua gol saat melawan Paraguay. Dengan segala hormat kepada Paraguay, yang, omong-omong, mengakhiri kualifikasi dengan jumlah poin yang sama dengan kami, kami tidak bisa terus berada di level ini."

Pertandingan berikutnya SIN Friendlies 05.00 BRA

Romario kembali menegaskan tuntutannya agar pria Italia itu pergi. Ia menambahkan: "Anda belum memberikan sesuatu yang baru bagi sepak bola kami. Saya ulangi: mundurlah! Kami akan mencari pelatih lain yang akan bekerja lebih baik daripada Anda. Dan saya mengatakan ini langsung kepada Anda, bukan menyampaikan pesan melalui orang lain, termasuk kepada presiden CBF, bahwa sudah sejak lama Anda seharusnya dipecat."

Laga persahabatan melawan Singapura uji mental tim

Ancelotti kini memimpin timnya dalam laga persahabatan tandang melawan Singapura pada Selasa , dengan kesadaran bahwa penampilan lain yang tidak meyakinkan hanya akan memperbesar sorotan terhadap posisinya. Setelah kekalahan menyakitkan dari Jepang, juara dunia lima kali itu sangat membutuhkan kemenangan meyakinkan atas tuan rumah untuk meredakan situasi sebelum tahun berakhir. Hasil selain kemenangan dominan atas lawan yang baru-baru ini dikalahkan Paraguay akan semakin menekan Xaud untuk bertindak.