Al-Hilal telah menyambut kembalinya dua pemain yang cedera menjelang laga melawan Al-Taawoun di Liga Roshen Arab Saudi, sekaligus mengumumkan berapa lama pemain asal Prancis mereka, Simon Boubari, akan absen.

Al-Hilal akan menjamu Al-Taawoun pada Sabtu mendatang di Kingdom Arena dalam putaran ke-27 Liga Roshen.

Tiga hari sebelum pertandingan, Al-Hilal mengumumkan bahwa Hassan Tambakti dan Mutaib Al-Harbi telah mengikuti sesi latihan kelompok pertama tim pada hari Rabu, sebelum menyelesaikan program rehabilitasi mereka.

Duo pemain Saudi ini kini hampir siap tampil melawan Al-Taawoun, setelah mengalami cedera saat bertugas bersama tim nasional Saudi selama pemusatan latihan pada bulan Maret lalu, yang membuat mereka absen dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir dan Serbia.

Sedangkan untuk pemain Saudi ketiga, Sultan Mandash, ia berada di klinik medis klub pada hari Rabu setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat bertugas bersama tim nasional Saudi, setelah berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir.

Sementara itu, hasil tes medis menunjukkan bahwa pemain Prancis, Simon Bouabri, memerlukan program perawatan dan rehabilitasi selama satu hingga sepuluh hari, setelah mengalami cedera otot paha saat bertugas bersama timnas Prancis U-21.

Hal ini memastikan absennya bintang Prancis tersebut dari dua pertandingan Al-Hilal berikutnya di Liga Roshen Saudi, melawan Al-Taawoun dan Al-Khulood, pada 4 dan 8 April, masing-masing pada putaran ke-27 dan ke-29.

Boubari mengalami cedera pada menit ke-32 dalam pertandingan antara tim U-21 Prancis dan Luksemburg pada Kamis lalu, yang dimenangkan oleh tim muda “Les Bleus” dengan skor 5-1, sebelum kembali ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk menjalani perawatan yang diperlukan.

Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Pro Arab Saudi dengan 64 poin, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr.