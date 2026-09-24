Hal itu dilaporkan oleh insider MLS Jose Roberto Nunez, yang menulis untuk portal Philly Voice. Menurut laporan tersebut, Die Schwarz-Gelben pada periode transfer yang baru saja berakhir telah mengajukan tawaran untuk pemain 17 tahun itu, tetapi ditolak oleh klub dari Major League Soccer tersebut.

Jakupovic masih terikat kontrak di Philadelphia hingga 2030, yang juga mencakup opsi untuk satu musim tambahan. Ia adalah penyerang tengah dengan tinggi 1,91 meter, yang juga sudah tampil sukses di liga top Amerika Utara: dalam tujuh pertandingan pada musim ini, ia mencatatkan satu gol dan satu assist.

Kaki kanan itu lebih rutin dimainkan di liga pengembangan MLS Next Pro, di mana ia mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist dalam 17 pertandingan. Untuk tim nasional U17 Amerika Serikat, ia telah mengoleksi 12 gol impresif dalam sembilan pertandingan. Berdasarkan asal-usulnya, Jakupovic juga bisa bermain untuk Bosnia dan Herzegovina.

Apakah Jakupovic akan menjadi pemain AS pertama di akademi BVB?

Di masa lalu, BVB sudah beberapa kali mendatangkan pemain muda dari Amerika Serikat ke Jerman: salah satu contohnya adalah Christian Pulisic, yang mampu menembus tim Die Schwarz-Gelben. Borussia pada akhirnya menjual pemain ofensif itu ke Chelsea dengan nilai 64 juta euro. Kini, pemain berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Milan.

Saat ini, ada talenta top lain yang sedang menanti kesempatan di Dortmund: pemain 17 tahun itu pindah dari akademi LA Galaxy ke BVB saat usianya baru 15 tahun dan pada musim ini sudah dimainkan pelatih Niko Kovac di putaran pertama DFB-Pokal: dalam kemenangan 5-0 atas HEBC Hamburg, ia bermain penuh selama 90 menit di sayap kiri.