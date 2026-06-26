Sudah memutuskan tujuannya sebelum Piala Dunia... Mohamed Salah mengejutkan Liga Saudi setelah mendapat tawaran dari Al-Hilal

Bintang Liverpool asal Mesir, Mohamed Salah, mengejutkan Liga Saudi setelah menerima tawaran dari Al-Hilal untuk membela tim tersebut pada musim depan.

Beberapa laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Hilal menawarkan Mohamed Salah untuk menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun ke depan, dengan gaji total sebesar 60 juta euro, atau 20 juta per musim.

Namun, Karim Ramzi, pembawa acara program “Dari Kairo” di saluran “On Sport Max” Mesir, menegaskan bahwa Mohamed Salah tidak akan bermain di Liga Saudi pada musim depan.

Menurut jurnalis Mesir tersebut, Mohamed Salah sebenarnya telah memutuskan klub barunya sebelum bergabung dengan tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, dan telah menyepakati semua detailnya secara final.

Ramzi menjelaskan bahwa klub yang disepakati oleh Salah adalah klub Eropa dengan kemungkinan 90%, sedangkan 10% sisanya terbagi di antara destinasi lain, khususnya Liga Amerika yang dikaitkan dengan rencana sang bintang Mesir untuk bergabung ke sana.

Sebelumnya, Mohamed Salah telah mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, setelah 9 tahun bersejarah yang dihabiskannya di Anfield, di mana ia meraih banyak gelar, terutama Liga Champions Eropa dan Liga Inggris sebanyak dua kali.