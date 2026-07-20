Pemain asal Brasil, Raphinha, hampir kembali berlatih bersama Barcelona dalam rangka persiapan menghadapi musim baru, setelah pulih dari cedera otot yang dialaminya saat membela tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.

Rafinha mengalami musim panas yang sulit setelah mengalami cedera otot paha belakang selama perjalanan Brasil di Piala Dunia.

Barcelona sedang menjalani pemusatan latihan awal di Inggris selama 8 hari, di mana mereka akan menggelar pertandingan persahabatan melawan Birmingham City pada 31 Juli, sebagai bagian dari persiapan menjelang dimulainya musim 2026-2027.

Menurut laporan jurnalis AS, Xavi Miguel, Raphinha akan bergabung dengan sesi latihan tim Catalan tersebut pada 27 Juli mendatang.

Ia menegaskan bahwa sang pemain dan perwakilannya tidak mempertimbangkan untuk hengkang, meskipun terus beredar kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Saudi, dan mereka tetap berkomitmen untuk bertahan bersama Barcelona.

Kamp pelatihan di Inggris ini mungkin akan menyaksikan bergabungnya wajah-wajah baru ke dalam skuad, karena pemain baru Karim Ademi diperkirakan akan memulai masa persiapan bersama tim, sementara kedatangan pemain Portugal João Cancelo masih bergantung pada penyelesaian prosedur kontrak oleh Barcelona.

Di sisi lain, situasi pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, masih belum jelas, karena ia masih menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut, sehingga waktu kembalinya ke sesi latihan belum dapat dipastikan hingga saat ini.

Rafinha sempat mengalami serangkaian cedera selama musim lalu yang memengaruhi penampilannya bersama Barcelona, dan pemain berusia 29 tahun ini berharap dapat kembali ke kondisi prima serta mengamankan posisi inti dalam skuad asuhan pelatih Hans Flick pada musim mendatang.

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