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Eks pemain timnas Stefan Effenberg terkejut melihat pesatnya perkembangan timnas Jerman di bawah pelatih Jürgen Klopp.

"Sulit dipercaya bahwa pengaruh Klopp sudah terlihat begitu jelas setelah hanya enam pertandingan, dengan begitu banyak eksperimen dan perubahan dalam skuad," tulis pria berusia 58 tahun itu dalam kolomnya untuk t-online. "Tim Jerman," tambahnya setelah kemenangan 3-1 di Serbia dan 5-0 atas Belanda, "telah membuat lompatan besar hanya dalam 180 menit di Beograd dan Berlin."

Namun, Effenberg juga "dengan tegas" memperingatkan agar "ekspektasi tidak kembali melonjak terlalu cepat". Tim itu "tampaknya sedang berada di jalur yang baik, yang bisa membuat kita semua optimistis", tetapi, seperti juga ditekankan Klopp sendiri, tim tersebut harus diberi waktu. "Jika Jerman tersingkir pada Maret di perempat-final Nations League oleh lawan kuat seperti juara dunia Spanyol, tidak boleh ada hujatan yang langsung kembali dilontarkan di depan publik."

Meski meraih dua kemenangan pada akhir tahun, bagi Effenberg hasil pertandingan untuk sementara bukan hal utama. Yang lebih penting adalah "citra baru yang ditampilkan tim nasional ini". Menurutnya, hal itu membuat para penggemar bisa memaafkan "kekalahan, hasil yang mengecewakan, atau pertandingan ketika permainan tidak berjalan baik", "karena pengorbanan, kerja keras, dan semangat mereka sudah terlihat. Kemauan untuk berlari, semangat juang, kegembiraan bermain: Itulah yang ingin kami lihat sebagai penggemar dan pakar. Dan hal seperti itu sudah lama tidak terlihat."

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Menurut Lothar Matthäus, kebangkitan itu juga menimbulkan efek timbal balik. "Saya pikir para pemain sekarang kembali sama senangnya bergabung dengan tim nasional seperti kami ketika berada di bawah Franz Beckenbauer dari 1986 hingga 1990. Sebab, mereka merasakan suasana di negeri ini dan menjadi bagian darinya," tulis pemegang rekor penampilan timnas itu dalam kolomnya untuk RTL/Sky.