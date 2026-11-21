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Kepala eksekutif Manchester United Omar Berrada menanggapi kerasnya kritik suporter. Ia menilai sebagian kritik yang belakangan ditujukan kepada petinggi klub sudah melewati batas. Wawancara yang jarang dilakukannya ini muncul saat Mauricio Pochettino bersiap memimpin pertandingan pertamanya melawan Liverpool pada Minggu.

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Berrada tanggapi kritik yang kian keras terhadap jajaran direksi

Berrada berbicara terbuka tentang meningkatnya frustrasi terhadap klub. Ia meyakini bahwa meski sebagian kemarahan suporter sepenuhnya beralasan, serangan tanpa henti yang belakangan ditujukan kepada petinggi klub sudah terlalu jauh. United kini terpuruk di posisi ke-18 klasemen Liga Primer setelah mengawali musim dengan sangat buruk .

Performa buruk di kompetisi domestik itu tidak mengherankan memicu reaksi keras dari para suporter, baik di tribune maupun di berbagai platform daring. Tokoh-tokoh penting di jajaran direksi Old Trafford mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox menjadi sasaran kritik keras dari suporter yang mendesak perubahan besar segera dilakukan.

Saat kritik di media sosial melewati batas

Dalam wawancara dengan Sky Sports, Berrada menjelaskan bagaimana ruang digital saat ini terus memperbesar hal-hal negatif. Ia menegaskan bahwa para pemimpin klub berupaya mengabaikan tekanan dari luar dan berfokus mengatasi masalah yang masih berlangsung.

“Berada di posisi ini tentu disertai kritik dan pengawasan yang akan kami hadapi,” kata Berrada. “Kami menerimanya. Sebagian kritik itu wajar, sebagian lainnya memang melewati batas. Kita hidup di era media sosial, ketika orang suka membuat cerita negatif tentang klub karena itu mendatangkan lebih banyak interaksi. Namun, kami mengesampingkannya.”

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Protes terhadap pemilik klub kian meluas

Kecaman keras yang ditujukan kepada Berrada dan Wilcox hanyalah satu bagian dari protes yang jauh lebih luas dan telah mengakar terhadap struktur kepemilikan Manchester United. Dalam beberapa pekan terakhir, kampanye di media sosial gencar menuntut kedua petinggi bidang olahraga itu kehilangan jabatan.

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Para suporter yang datang ke stadion juga menunjukkan kemarahan mereka terhadap jajaran direksi dalam sejumlah pertandingan terakhir yang berlangsung buruk. Nyanyian yang menyerukan agar pimpinan INEOS sekaligus pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe meninggalkan proyek sepak bolanya kini rutin terdengar di sekitar stadion.

Sementara itu, permusuhan yang telah lama ditujukan kepada keluarga Glazer tetap sangat kuat di kalangan suporter. Akuisisi kontroversial mereka dengan pembiayaan utang pada 2005 membebani klub bersejarah itu dengan tanggungan finansial yang sangat besar. Total utangnya kini melampaui £1 miliar.

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Pochettino bersiap menghadapi ujian besar melawan Liverpool

Situasi yang sangat tidak kondusif dan kacau di Old Trafford menjadi latar yang berat bagi pelatih kepala yang baru ditunjuk, Pochettino . Juru taktik asal Argentina itu menghadapi tugas yang sangat sulit untuk membangkitkan skuad yang tengah terpuruk dan membawa klub keluar dari zona degradasi.

Pochettino akan resmi memulai kiprahnya bersama United lewat pertandingan besar Liga Primer melawan rival sengit Liverpool pada Minggu sore. Hasil positif yang mengejutkan di Anfield tentu akan membantu meredakan ketegangan yang meningkat di jajaran direksi. Namun, kekalahan telak lainnya dapat membuat suporter yang sudah sangat frustrasi semakin marah.