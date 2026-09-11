Tentu saja mereka semua langsung menghampirinya. Harry Kane, yang memberikan assist untuk gol penting dan sudah cukup telat itu, 1-0 melawan FK Bodö/Glimt, mencubit bahu Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic memeluknya, Jonathan Tah memberi gestur sedikit membungkuk saat menjabat tangannya. Itu adalah selebrasi yang berlangsung sedikit lebih antusias daripada yang biasanya terjadi pada skor 1-0 pada menit ke-47 di laga pembuka Liga Champions melawan tim underdog dari Norwegia - meskipun gol yang dicetak dengan penuh keyakinan itu memang sangat indah.

Saat Jamal Musiala kemudian ditarik keluar, pelatih Vincent Kompany juga menepuknya dengan cara yang sedikit lebih menyemangati daripada biasanya. Pelukan mereka berlangsung lama. "Saya dan mungkin 75.000 orang di stadion serta lebih banyak lagi di depan televisi ikut senang dengan gol itu," kata Kompany kemudian.

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Gol Jamal Musiala melawan Bodö/Glimt menjadi pelepasan ganda

Gol Musiala menjadi pelepasan ganda. Pertama, karena itu merupakan gol pembuka kebuntuan dalam pertandingan yang sampai saat itu berjalan cukup alot melawan lawan yang bertahan sangat rapat dan cermat, yang pada akhirnya berakhir sesuai kelas dengan skor 5-0 setelah 90 menit. Namun yang terutama, karena Musiala-lah yang mencetak gol itu pada starter pertamanya di musim yang masih sangat muda ini.

Baru sedikit lebih dari tiga pekan berlalu sejak Musiala untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terjatuh ke rumput tanpa orientasi dalam sebuah laga uji coba dan kemudian menjelaskan hal itu dengan "absence yang muncul singkat secara temporer, tetapi dapat ditangani dengan baik", yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Saat itu Musiala sudah hidup lebih dari setahun dengan bentuk epilepsi ini tanpa diketahui publik, kemungkinan dalam proses perubahan pengobatan itulah dua kali kolaps saat pertandingan itu terjadi. Setelah penampilan singkatnya akhir pekan lalu melawan Schalke, Kompany kembali menurunkan sang playmaker sebagai starter melawan Bodö.

"Bahwa kemudian dia mencetak gol 1-0, itu cerita yang memang ditulis sepak bola, tetapi anak ini juga pantas mendapatkannya," kata direktur olahraga Bayern, Max Eberl. Namun fakta bahwa Musiala mencetak gol 1-0 juga merupakan hal yang logis: selain Joshua Kimmich, Musiala adalah pemain Bayern yang paling menonjol dalam babak pertama yang alot itu, dia bekerja giat, bahkan kadang terlalu bersemangat. Seolah-olah dia juga ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa dia telah kembali.

Cedera apa yang dialami Jamal Musiala?

"Perasaan yang saya rasakan hari ini adalah perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan," kata Musiala setelah pertandingan secara terbuka kepada DAZN. Sebab bukan hanya soal absence itu saja: setelah patah tulang fibula parah yang dialaminya di Piala Dunia Antarklub, pada masa ketika dia sedang berada dalam performa puncak mutlak, dan rehabilitasi panjang setelahnya, sesekali sempat terlihat seolah dia kehilangan kepercayaan pada tubuhnya serta kemampuan luar biasanya. Musiala tampak sering kehilangan rasa ringan dalam permainannya pada musim lalu.

Setelah Piala Dunia, dia juga menjalani operasi untuk melepas pelat yang sebelumnya menstabilkan tulang keringnya setelah patah tulang itu. "Sekarang saya ingin langkah demi langkah kembali ke level saya dengan perasaan ringan di lapangan, dengan kegembiraan dan kesenangan," jelasnya. "Dukungan dari Bayern, para pemain dan para pelatih, itu benar-benar sangat membantu saya."

Memang, Kompany juga berulang kali menegaskan pada musim lalu bahwa dia sama sekali tidak punya keraguan Musiala akan kembali menemukan performanya. Kini dia berkata: "Kami tahu momen ini akan datang. Untuk Jamal tentu ini luar biasa. Sebagai pemain top, Anda membutuhkan kepercayaan diri untuk masuk ke ritme. Dan tentu saja momen-momen seperti itu sangat, sangat penting," katanya.

Michael Olise baru menjadi kelas dunia saat Musiala sudah tidak lagi berada di lapangan

Namun FC Bayern tidak akan menjadi FC Bayern jika kebangkitan Musiala tidak sekaligus menghadirkan tantangan bagi sang pelatih. Pertanyaan soal siapa yang akan dimainkan Kompany di posisi nomor 10 tidak akan semakin mudah dijawab seiring makin banyak pemain yang pulih dari cedera mereka.

Lennart Karl misalnya kembali dimainkan sebagai pemain pengganti melawan Bodö, demikian pula rekrutan anyar Ismael Saibari. Dan Serge Gnabry pun seharusnya tidak akan cedera selamanya. Tentu, mereka semua fleksibel dan juga bisa bermain di posisi lain, tetapi itu tidak lantas membuat segalanya lebih mudah bagi Kompany.

Dan lalu ada satu kasus khusus. Sebab Michael Olise, yang lama nyaris tak terlihat, memang sudah tampil lebih baik setelah gol 1-0 Musiala, tetapi dia benar-benar baru meledak ke performa kelas dunia ketika Musiala sudah duduk di bangku cadangan dan dia, seperti di tim nasional Prancis, diizinkan menempati posisi nomor 10.

Sudah sejak Piala Dunia pertanyaan itu memang muncul, apakah Kompany benar-benar akan bisa membiarkan playmaker berbakat luar biasa ini terus lebih sering bermain di sayap kanan bersama Bayern. Jawaban pelatih Bayern itu dalam semua laga kompetitif sejauh ini, termasuk Super Cup, sederhana saja: "Ya". Olise selalu beroperasi dari sisi kanan, dan meski mencetak tiga gol serta satu assist, dia belum sepenuhnya meyakinkan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Melawan Bodö, tren itu tampaknya kembali terkonfirmasi: Olise lama tidak masuk ke permainan, sering buntu saat menggiring bola, dan juga menunjukkan beberapa kekurangan dalam permainan umpannya. Namun ketika Musiala mencetak gol 1-0 dan Bodö/Glimt setelah itu memberi para pemain Munchen semakin banyak ruang, Olise pun berkembang. Mula-mula dia memberi assist untuk gol 2-0 Harry Kane lewat umpan silang tendangan bebas yang indah, lalu ketika Musiala beristirahat setelah 65 menit dan Olise diizinkan masuk ke area tengah, dia menambah dua gol lagi.

Namun manajemen skuad memang termasuk salah satu kekuatan terbesar Kompany.



