Dalam kapasitasnya sebagai analis untuk ARD, juara dunia 2014 itu menganalisis penampilan tim nasional Jerman dengan kata-kata yang tegas dan juga tidak segan untuk menyoroti masalah yang ada.

"Kami bukan lagi tim papan atas, kami sudah berada di level medioker. Kami tidak berhasil menempatkan lawan sedemikian rupa sehingga sesuatu terjadi," jelas Schweinsteiger kepada mikrofon ARD.

Meski dalam beberapa bagian terlihat pendekatan yang bagus, secara keseluruhan tim DFB tidak "menciptakan tekanan yang cukup" untuk menyulitkan lawan-lawan berkualitas. Dalam hasil imbang 1-1 melawan Belanda pada Kamis lalu, tim Jerman masih "melakukannya dengan lebih baik", nilai Schweinsteiger.

Secara keseluruhan, mantan gelandang lama Bayern Munchen itu merasa tim kekurangan pemain "yang bisa membuat perbedaan". Di tim Yunani, ia melihat sosok seperti Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, atau Vangelis Pavlidis.

Namun, ini secara tegas bukan kritik terhadap pelatih timnas Klopp. Bagaimanapun, pelatih timnas telah memanggil banyak pemain yang sebagian bahkan belum pernah bermain bersama di lapangan. "Klopp bukan pesulap. Ini kerja keras. Para pemain juga harus sedikit bertanya pada diri sendiri: Apa hanya ini?" kata Schweinsteiger.

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Bagaimana situasi grup tim DFB di Nations League?

Menanggapi kritik dari mantan rekan setimnya di tim nasional, kapten Joshua Kimmich menjelaskan bahwa saat ini mereka masih sangat jauh dari level tim papan atas. "Itu memang harus dikatakan. Ciri tim seperti itu adalah mampu mengalahkan lawan yang dianggap lebih lemah, dan kami tidak melakukannya. Kami tidak mengalahkan Belanda dan hari ini kalah. Tapi itu bukan hal yang menentukan sekarang."

Melawan juara Eropa 2004, tim DFB memang menjadi tim yang sedikit lebih unggul sepanjang 90 menit, tetapi gagal mengubah dominasi permainan menjadi peluang gol. Yunani sendiri berulang kali melancarkan serangan balik berbahaya, termasuk saat gol penentu 0-1 dicetak Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74.

Akibat kekalahan tersebut, tim asuhan Klopp kini berada di posisi ketiga klasemen Grup 2 Nations League setelah dua pertandingan. Yunani memimpin dengan enam poin, disusul Belanda dengan empat angka. Lawan berikutnya bagi tim DFB adalah Serbia yang masih tanpa poin pada Kamis mendatang.