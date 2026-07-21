Menurut laporan dari L'Equipe, justru Real Madrid yang sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut Torres. Justru, karena seperti diketahui, Los Blancos adalah rival abadi FC Barcelona, klub tempat pemain timnas Spanyol itu bermain saat ini.

Real pun memantau situasi Torres dengan sangat cermat, yang kontraknya di Barca akan berakhir pada 2027. Namun, belum ada pembicaraan mengenai upaya konkret dari pihak Madrid untuk merekrut sang juara dunia baru ini.

Bagaimanapun juga, Real akan menghadapi persaingan ketat dalam perebutan Torres. Pasalnya, Paris Saint-Germain juga dilaporkan telah mengincar pemain serang tersebut, seperti yang dilaporkan antara lain oleh L'Equipe. Dan tentu saja ada juga Barca, yang kemungkinan ingin mempertahankan Torres dalam jangka panjang.

Apakah Ferran Torres akan memperpanjang kontraknya di FC Barcelona?

Menurut surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Barcelona berencana mengadakan pembicaraan dengan Torres minggu depan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak. Dalam pembicaraan tersebut, akan diklarifikasi bagaimana pemain berusia 26 tahun itu merencanakan masa depannya dalam waktu dekat. Menariknya: Menurut Mundo Deportivo, Barca harus membayar tambahan delapan juta euro kepada Manchester City jika Torres menandatangani kontrak baru. Pada tahun 2022, juara Spanyol tersebut mendatangkan penyerang tersebut ke Camp Nou dari klub Inggris tersebut dengan biaya transfer dasar sebesar 55 juta euro.





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Meskipun Torres tidak selalu menjadi pilihan utama di Barca, ia memainkan peran yang sangat penting pada musim lalu di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Ia sebagian besar diturunkan sebagai penyerang tengah, namun ia juga mampu bermain di kedua posisi sayap. Yang menarik: Barcelona telah memperkenalkan pemain baru yang mahal musim panas ini, yaitu Anthony Gordon (dari Newcastle United), dan Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) akan segera menyusul.

Jadi, mungkin saja Torres mempertimbangkan kembali masa depannya. Dan juga, mungkin saja Barca mempertimbangkan untuk menjual pahlawan Piala Dunia asal Spanyol ini setahun sebelum kontraknya berakhir, agar tidak berisiko harus melepasnya secara gratis pada 2027.

Dari Barca ke Real? Terakhir kali, Javier Saviola yang berani melakukannya

Jika hubungan antara Torres dan Real benar-benar menjadi serius, tentu saja hal itu akan menjadi berita yang sangat sensasional. Lagipula, perpindahan antara kedua rival bebuyutan ini biasanya dianggap tabu dan karenanya sangat jarang terjadi. Orang terakhir yang berani meninggalkan Barcelona menuju Bernabéu adalah Javier Saviola pada musim panas 2007. Hampir 20 tahun yang lalu, mantan penyerang timnas Argentina itu pindah dari Barca ke Real tanpa biaya transfer.

Transfer kedua terakhir dari Blaugrana ke Los Blancos hingga saat itu adalah Luis Figo pada tahun 2000. Pemain asal Portugal itu tidak berani lagi menampakkan diri di Barcelona setelah itu; saat kembali ke Camp Nou bersama Real pada November 2002, para penggemar Barca melemparkan kepala babi ke lapangan tepat ketika Figo hendak mengambil tendangan sudut.