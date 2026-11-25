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Manajer Nottingham Forest Oliver Glasner mempertanyakan mengapa sejumlah pemainnya masih belum bisa berbahasa Inggris setelah bertahun-tahun di klub. Ia menegaskan standar di Forest belum cukup tinggi saat dirinya tiba. Pelatih asal Austria berusia 52 tahun itu mengincar hingga lima pemain pada Januari setelah membahas transfer dengan pemilik klub, Evangelos Marinakis, menjelang laga kandang melawan Chelsea pada Jumat.

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Glasner pertanyakan standar skuad

Glasner bicara blak-blakan dalam konferensi pers menjelang kedatangan Chelsea ke City Ground pada Jumat. Forest berada satu posisi di atas zona degradasi setelah hanya memenangi dua dari 11 pertandingan pertama mereka di Liga Primer. "Stabilitas dalam sebuah organisasi berarti memiliki standar," katanya. "Setiap orang yang bergabung berkomitmen pada standar itu. Sejujurnya, saya rasa standarnya belum cukup tinggi."

Ia menambahkan: "Kami punya pemain yang sudah empat tahun di sini, tetapi tidak bisa berbahasa Inggris. Jika Anda pergi ke Italia, setelah tiga bulan setiap pemain memberikan wawancara dalam bahasa Italia."

‘Tetaplah di Austria’

Glasner menegaskan aturan yang sama berlaku baginya: "Bagi saya, jika ingin melatih di Inggris, saya harus bisa berbahasa Inggris. Jika ingin melatih di Italia, saya harus bisa berbahasa Italia. Kalau tidak, Oliver Glasner, jika Anda ingin berbicara dengan dialek Anda sendiri, tetaplah di Austria. Semua orang di sana memahami Anda, tetapi di tempat lain tidak."

Forest nyaris terdegradasi musim lalu meski mencapai semifinal Liga Europa. Glasner mengatakan: "Kami tahu ini musim transisi, katakanlah begitu. Kami tetap sangat ambisius, tetapi ada banyak masalah yang harus diselesaikan."

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Pembicaraan transfer dengan Marinakis

Glasner pergi ke London pada Senin untuk berbicara dengan Marinakis. Forest berharap dapat mendatangkan hingga lima pemain pada Januari, menurut BBC Sport. "Dia bertanya, ‘Apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan untuk meningkatkan skuad, staf, dan lingkungan di sini?’" ungkap Glasner.

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Ia melanjutkan: "Dia menginginkan yang terbaik untuk Nottingham Forest, dia menginginkan yang terbaik untuk semua orang di sini. Kami perlu meningkatkan skuad, staf, dan lingkungan, dan itulah yang kami bahas. Pertemuannya luar biasa dan perjalanan enam jam itu sepadan."

Forest ingin mengulangi kemenangan atas City

Glasner diyakini masih mendapat dukungan penuh dari jajaran pimpinan Forest meski timnya mengawali musim dengan lambat. Mereka akan berusaha meredakan tekanan saat menjamu Chelsea.

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Forest mengalahkan Manchester City 3-1 pada awal bulan ini dan berharap bisa menampilkan performa serupa saat menghadapi tim asuhan Xabi Alonso.