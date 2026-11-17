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Vinicius Junior menjadi bintang kemenangan telak 7-0 Brasil atas Singapura dalam laga persahabatan, tetapi bintang Real Madrid itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya ketika harus mengakhiri pertandingan lebih cepat. Meski mencetak hat-trick bersejarah pada seperempat pertama laga, sang penyerang tampak frustrasi saat staf pelatih memutuskan menariknya keluar sebelum menit ke-60.

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Ancelotti tarik Vinicius keluar lebih cepat meski tampil dominan

Carlo Ancelotti memutuskan menarik pemain berusia 26 tahun itu tepat sebelum menit ke-60, memicu reaksi kesal yang terlihat jelas di tepi lapangan. Sebelum ditarik keluar, sang penyerang mencetak tiga gol dalam rentang 21 menit untuk membukukan hat-trick pertamanya di level internasional.

Sang pemain sayap juga sempat mencetak satu gol lain yang dianulir dalam pertandingan berat sebelah itu. Setelah peluit akhir, ia ditarik keluar lebih awal langsung menjadi bahan pembicaraan karena ia memperkirakan akan bermain lebih lama.

Vinicius ungkap kesepakatan dengan Ancelotti sebelum laga

Berbicara seusai pertandingan, seperti dikutip Mundo Deportivo, Vinicius mengungkapkan bahwa kesepakatan sebelumnya membuatnya berharap mendapat waktu bermain tambahan di bawah Ancelotti.

“Sudah disepakati bahwa saya akan bermain 15 atau 20 menit lagi. Saya selalu ingin bermain lebih lama, mencetak lebih banyak gol,” akunya.

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Namun, pemain asal Brasil itu segera melunakkan sikapnya dan mengakui bahwa anggota skuad lainnya juga membutuhkan menit bermain. Ia menambahkan: “Senang karena semua orang mendapat kesempatan bermain. Saya memahami bahwa lebih banyak pemain perlu bermain.”

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Kebangkitan bersama timnas menutupi musim sulit di klub

Hat-trick itu melengkapi periode produktif pemain berusia 26 tahun tersebut bersama timnas. Ia mencetak lima gol dalam dua laga persahabatan setelah sebelumnya memborong dua gol dalam kekalahan Brasil 3-2 dari Jepang . Ketajamannya itu sangat kontras dengan kesulitannya di Real Madrid, tempat ia baru mencetak satu gol sepanjang musim di bawah Mourinho.

Merefleksikan pencapaian pertamanya bersama Brasil, Vinicius kembali mengalihkan fokus ke tugas di klub dan ambisinya berikutnya di level internasional. “Hat-trick pertama saya, semoga menjadi yang pertama dari banyak hat-trick lainnya,” tambahnya. “Kami memulai laga dengan fokus penuh. Kelihatannya mudah, tetapi Anda harus menciptakan peluang. Saya bisa saja mencetak lebih banyak gol, tetapi saya senang dengan gol-gol itu dan kemenangan ini. Sekarang saatnya fokus pada klub saya dan memikirkan Copa America.”

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Mourinho hadapi dilema pemilihan pemain jelang laga kontra Celta Vigo

Vinicius kini kembali ke Real Madrid dan tersedia untuk dipilih dalam pertandingan domestik setelah menjalani larangan bermain dalam empat pertandingan La Liga. Ia sudah bisa tampil saat Madrid menjamu Celta Vigo pada Sabtu, memberi Mourinho kesempatan untuk langsung memasukkan penyerang andalannya kembali ke susunan pemain utama.

Namun, mengembalikan pemain asal Brasil itu ke tim menghadirkan dilema nyata bagi pelatih asal Portugal tersebut. Yan Diomande tampil mengesankan selama Vinicius menjalani skorsing, sehingga mengubah ritme permainan tim membawa risiko yang jelas.