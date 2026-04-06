Sudah diputuskan: Madrid melepas 3 pemain... dan "syarat ketat" bagi 4 pemain lainnya untuk tetap bertahan

Tampaknya Real Madrid telah secara efektif menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan gelar La Liga musim ini, sambil menunggu pengumuman resmi, sehingga seluruh harapan klub tersebut kini tertuju pada Liga Champions sebagai satu-satunya peluang untuk menyelamatkan musim ini.

Namun, kemungkinan tersingkirnya mereka dari Bayern Munich di semifinal Liga Champions akan mempercepat proses restrukturisasi menyeluruh di dalam tim, termasuk keputusan krusial mengenai masa depan sejumlah pemain.

Menurut sumber yang dekat dengan klub, manajemen olahraga yang dipimpin oleh Florentino Pérez telah mulai merancang garis besar proyek musim depan, bekerja sama dengan staf teknis, di tengah keyakinan yang semakin kuat akan perlunya melakukan perubahan radikal di beberapa posisi yang menunjukkan kelemahan yang jelas musim ini.

Pelatih asal Spanyol, Alvaro Arbeloa, yang turut serta dalam mengevaluasi situasi teknis, mengungkapkan apa yang ia anggap sebagai masalah terbesar di Real Madrid saat ini: tidak adanya "rencana cadangan".

Baca juga: "Perilaku tidak etis"... Hakimi memanfaatkan situasi di Paris dengan kartu Madrid



Menurutnya, tim ini tidak memiliki solusi taktis yang cukup ketika pertandingan berjalan ke arah yang salah, dan persaingan internal di antara pemain inti nyaris tidak ada, yang mengakibatkan penurunan motivasi dan semangat juang di dalam tim.

Niat klub jelas: memperbarui skuad di beberapa posisi kunci dengan pemain kelas atas, sekaligus memperkuat kedalaman bangku cadangan. Namun, untuk mewujudkannya, akan diperlukan melepas beberapa nama besar guna menyediakan dana yang dibutuhkan untuk transfer baru.

Nama-nama yang masuk daftar hengkang

Daftar pemain yang menghadapi masa depan yang tidak pasti meliputi: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Mastanunu, Gonzalo García, dan Rodrygo.

Di antara mereka, Carvajal adalah satu-satunya yang kontraknya secara resmi akan berakhir, sementara Mendy menolak untuk hengkang meskipun klub telah berulang kali mencoba menjualnya. Adapun Rodrigo, cedera yang dialaminya saat ini membuat kepergiannya tidak mungkin terjadi untuk saat ini.

Baca juga: Perez meledak setelah kekalahan dari Mallorca.. Pesan pedas yang mengguncang ruang ganti Real Madrid



Di sisi lain, masa depan duo muda Mastantuono dan Gonzalo Garcia diperkirakan akan bergantung pada identitas pelatih baru, dengan kemungkinan mereka dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman.

Namun, tiga nama yang sangat menonjol dalam daftar pemain yang akan dijual adalah Raúl Asensio, bek muda yang tampil impresif, namun kembalinya Éder Militão dan taruhan pada Hoesen, ditambah niat klub untuk merekrut bek baru, membuat kepergiannya menjadi pilihan yang masuk akal. Asensio memiliki nilai pasar yang tinggi yang berpotensi menghasilkan dana signifikan bagi klub.

Nama kedua adalah Eduardo Camavinga, pemain Prancis yang belum menunjukkan performa gemilang seperti yang diharapkan, meskipun memiliki bakat besar, dan mendapat perhatian luas dari klub-klub Liga Premier Inggris serta Paris Saint-Germain, sehingga penjualannya berpotensi menjadi transaksi besar bagi Real Madrid pada musim panas.

Terakhir, Dani Ceballos: yang belum berhasil menembus skuad utama, dan kepergiannya dipandang sebagai pilihan logis untuk memangkas pengeluaran dan membuka ruang bagi pemain baru.

Baca juga: Terutama Diaz: Arbeloa melampiaskan kemarahannya pada trio Real Madrid... dan hukuman langsung



Menuju revolusi terukur di "Santiago Bernabéu"

Selain mereka, ada beberapa kasus terbuka terkait pemain yang kontraknya akan segera berakhir seperti Antonio Rüdiger, Carvajal, dan David Alaba, yang menimbulkan banyak perdebatan di dalam manajemen. Jika kepergian beberapa di antaranya dipastikan, Real Madrid akan diharuskan merekrut antara 6 hingga 7 pemain baru untuk memperbarui skuad.

Revolusi yang dinantikan ini tidak akan menyentuh pilar utama tim seperti Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde, dan Courtois, namun akan menjadi perubahan yang jelas dalam struktur teknis tim yang musim ini menunjukkan penurunan dalam karakter dan ketajaman kompetitif.

Real Madrid, yang sedang menjalani fase transisi yang krusial, tampaknya akan menghadapi musim panas yang panas di bursa transfer, di mana mereka berupaya membangun kembali tim yang mampu mengembalikan dominasi di level domestik dan Eropa, setelah musim yang diwarnai oleh ketidakstabilan dan kekecewaan.

Baca juga: Real Madrid marah.. 10 keputusan kontroversial yang memberi Barcelona posisi teratas!

