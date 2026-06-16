Rubén Amorim telah menandatangani kontrak kepelatihannya bersama Milan hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun hingga 2029, sehingga Rossoneri memulai era baru di mana pelatih asal Portugal tersebut mengambil alih tanggung jawab sebagai pengganti mantan pelatih Massimiliano Allegri.

Menurut situs "Calcio Mercato" Italia, penandatanganan kontrak oleh pelatih asal Portugal tersebut dilakukan pagi ini melalui sarana elektronik; dan mantan pelatih klub Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini akan menerima gaji tahunan sebesar 3,5 juta euro, ditambah insentif dan bonus yang terkait dengan kualifikasi ke edisi berikutnya Liga Champions Eropa serta performa tim di Liga Europa.

Pemilihan Amorim dilakukan setelah proses pencarian dan pertimbangan yang panjang, di mana Zlatan Ibrahimovic, penasihat Milan, dan Jerry Cardinali, pemilik klub, disingkirkan karena berbagai alasan, termasuk Matias Jaissle, Mauricio Pochettino, dan Oliver Glasner, dan akhirnya memilih pelatih asal Portugal tersebut dengan persetujuan penuh dari Marcos Kroos, calon kepala divisi sepak bola.

Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, berupaya untuk membuktikan diri dan meraih kesuksesan, setelah pengalamannya yang rumit dan penuh tantangan di Liga Premier Inggris bersama Manchester United; di mana ia mengambil alih tim pada November 2024 sebagai pengganti pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, dan setelah periode singkat yang dipimpin oleh Rod van Nistelrooy.

Amorim mengakhiri musim tersebut dengan menempati peringkat ke-15 di klasemen Liga Premier, yang merupakan hasil terburuk dalam sejarah klub Inggris tersebut yang belum pernah sebelumnya finis di paruh bawah klasemen, serta kalah di final Liga Europa melawan Tottenham.

Perjalanan Amorim di musim berikutnya berakhir dengan pemecatan pada Januari lalu setelah hasil imbang melawan Leeds United, dan salah satu kritik utama yang ditujukan kepadanya adalah ketidakmampuannya mengembangkan dan memanfaatkan potensi sejumlah pemain unggulan, termasuk Joshua Zirkzee, Lennie Yoro, dan Benjamin Cesc.