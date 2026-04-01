Sudah dimulai, tapi... Mengungkap kisah di balik layar negosiasi tim nasional Ghana dengan Renard

Laporan media mengungkap detail negosiasi antara Asosiasi Sepak Bola Ghana dengan Hervé Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi, untuk memimpin "The Black Stars" di Piala Dunia 2026.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" telah mengonfirmasi bahwa Renard ingin meninggalkan jabatan pelatih tim nasional Saudi Arabia sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, mengingat ia merasa sulit untuk meraih kesuksesan bersama tim tersebut akibat kondisi saat ini.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Ghana sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pelatih asal Prancis tersebut guna memimpin tim nasional, menggantikan Otto Addo yang telah dipecat dari jabatannya pada bulan Maret ini, kurang dari dua setengah bulan sebelum dimulainya Piala Dunia.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi telah mengonfirmasi berita tersebut, di mana mereka mengungkapkan adanya keinginan yang nyata dari Asosiasi Sepak Bola Ghana untuk menggunakan jasa pelatih asal Prancis tersebut di Piala Dunia.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Ghana telah mulai berkomunikasi dengan Renard, namun melalui agennya, untuk mengetahui sikapnya terkait kepemimpinan "The Black Stars".

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Ghana belum memulai proses negosiasi secara resmi, sambil menunggu sikap Federasi Sepak Bola Arab Saudi, terutama karena kontrak Renard masih berlaku hingga Juni tahun depan.

Perlu diingat bahwa Renard memulai karier kepelatihannya di benua Afrika bersama timnas Ghana, tepatnya antara tahun 2007 dan 2008, sebagai asisten pelatih asal Prancis Claude Le Roy, sebelum seluruh staf teknis dipecat.