"Kami sudah membahas dengan sangat jelas sebelum pertandingan seperti apa taktik sepak mula Bayern, bahwa mereka memainkan bola ke belakang kepada Manuel Neuer dan dia kemudian mengirim bola ke depan," kata Fellhauer setelah pertandingan: "Itu adalah tugas saya dalam situasi itu." Sang penyerang menjadi pihak yang diuntungkan dari blunder besar pemain veteran raksasa rekor Jerman tersebut, yang gagal mengontrol umpan balik dari Luis Diaz sesaat setelah sepak mula dengan baik.

Pada akhirnya, Fellhauer merayakan golnya hanya delapan detik setelah kick-off dan dengan demikian menjadi pencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Targetnya adalah agar tidak "terblok oleh Alphonso Davies, melainkan entah bagaimana terus berlari dan menghalangi kiper memainkan bola dengan benar-benar terkontrol. Dan dalam situasi itu, semuanya berjalan sangat baik."

Peluangnya untuk mencetak gol pembuka 1-0 sudah ia rasakan setelah ia bisa melewati Davies dengan "cukup mudah". "Lalu saya melihat bahwa bola sedikit terlepas dari Manu dan kemudian saya cuma mencoba untuk mendekat semaksimal mungkin agar bisa memberikan tekanan, dan entah bagaimana saya berhasil memblok bola itu. Lalu tiba-tiba saya lolos, kemudian saya membawa bola sekali lagi dan menembaknya ke gawang," jelas Fellhauer. Saat ditanya apakah itu gol termudah dalam kariernya, ia menjawab: "Sejauh ini, bisa dibilang begitu."

Robin Fellhauer ungkap pesan dari Karim Bellarabi dan Kevin Volland

Selain itu, Fellhauer juga memberikan gambaran tentang pikirannya saat melihat gawang kosong di depannya. "Kalau saya jujur, saya pikir lebih baik saya sentuh lagi bolanya sekali. Jangan sampai tembakannya malah meleset." Setelah pertandingan, ia juga sudah menerima pesan ucapan selamat dari Kevin Volland dan Karim Bellarabi, yang sebelumnya memegang rekor gol tercepat di kasta tertinggi Jerman. Keduanya, eks pemain tim nasional, masing-masing membutuhkan sembilan detik.

"Itu jelas merupakan sesuatu yang sangat, sangat keren," kata Fellhauer, seraya menegaskan: "Tentu saja itu sesuatu yang bisa disyukuri." Ia juga belum tahu apakah namanya akan dirayakan karena masuk buku sejarah. "Baru saja Pak Gregoritsch membisikkan kepada saya bahwa saya harus mentraktir tim."

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FC Bayern Munchen: Mengapa gol Luis Diaz seharusnya disahkan?

Terlepas dari gol kilat Fellhauer, pada akhirnya FC Augsburg tetap gagal meraih kemenangan ketiga musim ini dalam laga keenam musim ini. Setelah Rodrigo Ribeiro kembali membawa tim asal kota Fugger itu unggul pada menit ke-64 - juga karena Neuer kembali tampil kurang beruntung - Nathaniel Brown memastikan skor akhir 2-2 pada menit ke-80. Gol Munich untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelumnya dicetak oleh Ismael Saibari pada menit ke-55.

Namun, bagian penting dari keseluruhan cerita adalah bahwa Bayern kemungkinan besar secara tidak tepat dianulir golnya yang dicetak Luis Diaz pada menit ke-50. Wasit Sven Jablonski dalam momen tersebut, setelah intervensi VAR, menghukum posisi offside Josip Stanisic. Namun, gol itu sebenarnya lahir dari situasi permainan yang baru, sebagaimana kemudian dikritik oleh mantan wasit Patrick Itrrich dan juga petinggi FCB Max Eberl. Secara keseluruhan, bahkan ada empat gol Munich yang dianulir oleh tim wasit.

Berkat start musim yang sukses, Augsburg tetap punya banyak alasan untuk bergembira. Dengan delapan poin, tim asuhan pelatih Manuel Baum itu kini menempati peringkat keenam Bundesliga.