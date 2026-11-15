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Mantan penyerang legendaris Brasil, Romario, menuntut agar pelatih kepala tim nasional Carlo Ancelotti segera dipecat menyusul kekalahan 3-2 dari Jepang dalam laga persahabatan di Singapura pada Sabtu. Melalui media sosial setelah kekalahan itu, juara Piala Dunia 1994 tersebut mendesak pelatih asal Italia itu meninggalkan jabatannya dan kembali melatih klub.

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Penyerang legendaris kehilangan kesabaran

Romario meminta presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, Samir Xaud, memecat Ancelotti sebelum juara dunia lima kali itu terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam. Meski tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, kontrak pelatih asal Italia itu diperpanjang hingga 2030. Namun, hasil mengecewakan pada Sabtu di Stadion Nasional Singapura membuat mantan penyerang yang kini menjadi senator Brasil itu menuntut pergantian pelatih segera.

Mantan penyerang desak Ancelotti kembali melatih klub

Dalam pertandingan Sabtu melawan Jepang asuhan Hajime Moriyasu yang tampil terorganisasi, gol Takefusa Kubo dan Keito Nakamura membuat Brasil tertinggal 2-0 dalam 19 menit pertama. Namun, winger Real Madrid Vinicius Junior mencetak gol pada menit ke-33 dan ke-75 untuk menyamakan kedudukan.

Tatsuhiro Sakamoto kemudian mencetak gol kemenangan dari dalam kotak penalti pada masa injury time. Gol itu memicu protes keras atas dugaan pelanggaran yang terjadi sebelumnya, hingga Ancelotti dan penyerang Barcelona Raphinha, yang sudah ditarik keluar, sama-sama diusir.

Setelah pertandingan, Romario menulis di Instagram: "Ancelotti, cukup sudah! Kemasi barang-barangmu dan pergi!

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Tidak ada yang meragukan rekam jejakmu. Kamu salah satu pelatih terhebat yang pernah ada dalam sepak bola dunia, tetapi itu di level klub. Bersama timnas Brasil, kamu masih belum membuahkan hasil. Kami sudah tidak tahan lagi!

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"Masih ingin melatih? Kembalilah ke klub, tempat kamu membangun nama. Sebab, timnas Brasil tidak bisa terus berjudi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi."

Ketua federasi didesak bertindak

Meski Ancelotti memuji kebangkitan para pemainnya dan penampilan mereka yang diberi kesempatan, Romario mengarahkan kemarahannya kepada pimpinan federasi agar kegagalan di turnamen lain tidak terulang.

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Dalam pernyataannya, juara Piala Dunia 1994 itu menyampaikan pesan langsung kepada ketua CBF: "Sekarang, pesan ini untuk presiden CBF Samir Xaud. Kamu masih muda, kamu orang Brasil, dan saya yakin kamu menginginkan yang terbaik untuk sepak bola kita. Sudah waktunya menunjukkan bahwa kamu berani mengambil keputusan.

"Sialan, presiden! Usir Ancelotti, sialan! Kamu tidak bisa main-main dengan seragam timnas Brasil. Kita sudah cukup menanggung rasa malu, dan kita tidak boleh mengambil risiko membuang kesempatan di Piala Dunia lagi. Begitu Piala Dunia lepas, tidak ada gunanya menangisinya. Saatnya bertindak sekarang!"

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Laga di Singapura menutup tahun penuh gejolak

Di tengah sorotan tajam setelah luapan kemarahan Romario, Ancelotti harus segera mengatasi kelemahan pertahanan timnya menjelang laga persahabatan terakhir mereka tahun ini. Brasil tetap berada di Stadion Nasional Singapura untuk menghadapi tuan rumah Singapura pada 17 November, dengan tujuan memulihkan kepercayaan diri dan stabilitas pertahanan. Hasil apa pun selain kemenangan meyakinkan atas tim kecil Asia itu hanya akan memperkuat desakan agar jajaran petinggi CBF mempertimbangkan kembali masa depan jangka panjang pelatih asal Italia tersebut.