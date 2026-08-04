Vinicius Junior, pemain Real Madrid, memberi isyarat mengenai masa depannya bersama klub raksasa itu, di tengah kontroversi yang beredar seputar masa depannya, serta kaitannya dengan kepindahan ke Arsenal musim panas ini.

Vinicius saat ini berlatih di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, dan telah memberikan pernyataan pertamanya tentang proyek baru di Real Madrid di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut.

Meski masa depannya masih belum jelas mengingat kontraknya berakhir musim panas mendatang dan hingga kini belum diperpanjang, persoalan ini tidak menjadi bebannya saat ini, meskipun ia menunggu pertemuan dengan Real Madrid untuk mencoba mencapai kesepakatan.

Vinicius mengatakan melalui saluran televisi Real Madrid: "Semuanya berjalan baik, saya sudah mengenal pelatih baru dan para pemain baru serta berlatih keras. Mourinho ingin saya menjadi seperti biasanya: bahagia, ceria, dan bermain dengan gaya sepak bola khas saya."

Pemain itu melanjutkan dalam pesan lain mengenai niatnya untuk terus mengenakan seragam putih: "Kami perlu mempersiapkan diri secara fisik agar cedera berkurang sepanjang musim dan kami bisa mengandalkan semua pemain."

Pemain asal Brasil itu berbicara tentang latihan dengan mengatakan: "Sesi latihan ganda kemarin, dan satu sesi hari ini. Begitulah adanya. Hari ini kami melakukan beberapa latihan di gym dan latihan singkat untuk memperkuat otot kaki kami. Sesi latihan yang bagus, dan kami semua pulang dengan sangat kelelahan, tetapi sekarang saatnya beristirahat untuk bersiap menghadapi besok. Begitulah masa persiapan musim, dan kami harus siap."