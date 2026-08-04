Vinicius Junior, pemain Real Madrid, memberikan sinyal mengenai masa depannya bersama klub kerajaan tersebut, di tengah kontroversi yang berlangsung soal masa depannya, serta kaitannya dengan kepindahan ke Arsenal musim panas ini.

Vinicius saat ini berlatih di bawah arahan Jose Mourinho, dan ia telah menyampaikan pernyataan pertamanya mengenai proyek baru di Real Madrid di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal tersebut.

Meski masa depannya masih belum jelas mengingat kontraknya berakhir musim panas mendatang dan belum diperpanjang hingga saat ini, persoalan ini kini tidak menjadi pikirannya, meskipun ia menunggu pertemuan dengan Real Madrid untuk mencoba mencapai kesepakatan.

Vinicius berkata melalui saluran televisi Real Madrid: "Semuanya berjalan dengan baik, saya sudah mengenal pelatih baru dan para pemain baru serta berlatih keras. Mourinho menginginkan saya menjadi seperti yang selalu saya tampilkan: bahagia, ceria, dan bermain dengan gaya sepak bola saya sendiri."

Pemain itu melanjutkan dalam pesan lain mengenai niatnya untuk terus mengenakan warna putih: "Kami perlu mempersiapkan diri secara fisik agar cedera berkurang selama musim ini dan kami bisa mengandalkan semua orang."

Pemain asal Brasil itu berbicara tentang latihan dengan mengatakan: "Sesi latihan ganda kemarin, dan satu sesi hari ini. Begitulah adanya. Hari ini kami melakukan beberapa latihan di ruang gym dan latihan singkat untuk memperkuat otot kaki kami. Itu adalah sesi latihan yang bagus, dan kami semua pulang dalam keadaan sangat lelah, tetapi sekarang saatnya beristirahat sebagai persiapan untuk esok hari. Begitulah masa persiapan musim ini, dan kami harus siap."