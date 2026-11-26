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Petar Sucic mencetak gol penalti untuk laga kedua berturut-turut saat Inter meraih kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions di San Siro. Seusai pertandingan, gelandang Kroasia itu memuji dua spesialis penalti yang cedera, Hakan Calhanoglu dan Piotr Zielinski, serta menyoroti peningkatan pertahanan Inter dalam menghadapi umpan silang.

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Sucic kembali mencetak gol penalti untuk membuka jalan kemenangan atas Stuttgart

Gelandang Kroasia Petar Sucic melanjutkan ketajamannya dari titik putih dengan mencetak gol penalti penting yang membuka jalan bagi kemenangan 2-0 Inter atas VfB Stuttgart di Liga Champions pada Rabu malam. Setelah juga mencetak gol penalti di Bergamo beberapa hari sebelumnya, Sucic mengendalikan tempo permainan di lini tengah di San Siro sebelum Lautaro Martinez menambah gol kedua untuk memastikan kemenangan ketiga beruntun Inter di kompetisi Eropa.

"Saya berhasil mencetak gol penalti dalam dua pertandingan berturut-turut. Saya senang bisa berkontribusi pada kemenangan tim," kata Sucic dalam wawancara seusai pertandingan. "Tim ini memiliki mentalitas yang sangat kuat dan selalu sangat kompak. Musim masih panjang dan kami bisa menghadapi masalah serta cedera."

Menanggapi pertanyaan soal saran penalti dari Calhanoglu dan Zielinski

Dengan dua eksekutor penalti reguler, Hakan Calhanoglu dan Piotr Zielinski, absen karena cedera, Sucic kembali maju sebagai eksekutor dengan tenang. Ketika ditanya apakah keduanya memberinya saran soal penalti, sang gelandang memuji kualitas mereka sekaligus menegaskan kepercayaan dirinya sendiri.

"Apakah Calhanoglu dan Zielinski memberi saya saran soal penalti? Mereka termasuk yang terbaik di dunia. Saya sangat percaya pada diri sendiri dan senang karena mencetak dua gol dalam dua pertandingan," jelas Sucic.

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Belajar dari kegagalan mengantisipasi umpan silang di Bergamo dan siap bermain di berbagai posisi lini tengah

Sucic mengatakan Inter telah memperbaiki kesalahan bertahan saat menghadapi umpan silang pada pengujung laga yang merugikan mereka di Bergamo. Ia juga mengaku senang bermain sebagai pengatur serangan dari posisi yang lebih dalam di bawah Cristian Chivu.

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"Saya pikir kami juga melakukan banyak hal baik di Bergamo dan sempat unggul, tetapi pada akhirnya kami kebobolan dari umpan silang mereka. Stuttgart juga mencoba melakukannya hari ini, tetapi kami jauh lebih baik dalam bertahan menghadapi situasi itu," ujarnya. "Pengatur permainan? Saya senang. Saya pikir saya bisa bermain di semua posisi lini tengah dan pelatih juga menempatkan saya di berbagai posisi. Saya siap memberikan yang terbaik. Saya hanya ingin membantu tim."

Mengejar delapan besar, satu pertandingan demi satu pertandingan

Meski finis di delapan besar fase liga Liga Champions untuk lolos otomatis tetap menjadi target, Sucic meminta Inter tetap membumi menjelang jadwal yang berat.

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"Delapan besar? Itulah targetnya, tetapi mari fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan dan lihat di mana posisi kami," tambahnya. Inter selanjutnya akan bertandang menghadapi Borussia Dortmund pada Rabu, 9 Desember.