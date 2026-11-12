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Pemenang Ballon d'Or Harry Kane tidak menutup kemungkinan kembali ke Tottenham Hotspur atau bergabung dengan klub rival di Liga Primer Inggris setelah baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich. Selain membahas masa depannya di sepakbola domestik, kapten Inggris itu menargetkan untuk memimpin negaranya di Piala Dunia 2030.

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Striker tajam ini ingin terus berkarier

Kane baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya bertahan di Allianz Arena hingga musim panas 2029. Namun, sang striker yakin itu bukan kontrak terakhir dalam kariernya. Berbicara di talkSPORT Drive bersama pembawa acara Andy Goldstein dan Darren Bent, ia menegaskan tidak ingin mengakhiri masa baktinya di Bavaria lebih cepat. Keluarganya telah menetap di sana. Namun, ia belum tahu apa yang menantinya setelah kontrak tersebut berakhir.

Kapten Inggris ingin terus tampil di turnamen besar

Mencontoh para pemain veteran Lionel Messi, Luka Modric dan Cristiano Ronaldo yang tampil di Piala Dunia 2026 pada usia akhir 30-an hingga awal 40-an, Kane membidik putaran final 2030 di Spanyol, Maroko dan Portugal: "Saya berharap masih bisa tampil saat itu. Saya akan berusia 35 tahun, hampir 36, tetapi sejujurnya saya rasa itu masih cukup muda.

"Ada contoh pemain yang terus bermain di level tertinggi hingga usia 30-an, dan selama saya tampil baik serta layak mendapat tempat di tim, saya akan tetap di sini. Jika saya mencetak 50, 60, 70 gol dalam semusim untuk klub saya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berada di sini untuk membantu tim nasional.

"Impian terbesar saya adalah memenangi trofi besar bersama Inggris. Ada sejumlah hal hebat yang telah saya capai sepanjang karier, tetapi masih banyak lagi yang ingin saya menangi. Saya rasa cukup realistis jika saya masih berada di sini untuk Piala Dunia empat tahun lagi. Namun, seperti yang kita tahu, kami akan menjadi tuan rumah Piala Eropa, dan itulah fokus kami."

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Ikon Bayern membahas kemungkinan kembali ke Inggris

Sejak meninggalkan Tottenham dengan nilai transfer £100 juta pada 2023, Kane telah mencetak lebih dari 150 gol dan memenangi dua gelar Bundesliga serta Ballon d'Or, meski gelar Liga Champions masih belum diraihnya.

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Ditanya soal kemungkinan kembali ke Inggris, ia berkata: "Sejujurnya, saya benar-benar belum tahu. Ketika memikirkan kemungkinan kembali, ini bukan hanya soal rekor (pencetak gol terbanyak di Liga Primer Inggris). Ada hal-hal yang belum saya capai. Namun, sejak berada di luar Inggris, mata saya benar-benar terbuka bahwa dunia di luar sana begitu luas, dan saya rasa orang-orang lebih menghargai permainan saya. Jadi, saya rasa situasinya harus benar-benar tepat agar saya kembali, dan saya belum bisa melihat di mana situasi seperti itu akan terwujud."

Ketika Goldstein kembali bertanya apakah kemungkinan itu masih ada, ia menjawab: "Suatu hari nanti, apa pun bisa terjadi."

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Ketika ditanya di akhir apakah ia akan kembali bergabung dengan Spurs atau klub lain di kasta tertinggi, Kane menggelengkan kepala dan menambahkan: "Semua pertanyaan sulit muncul di akhir sebelum saya pergi. Siapa yang tahu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Waktu yang akan menjawab."

Piala Eropa di kandang sendiri menjadi prioritas

Terikat kontrak dengan Bayern hingga 2029, Kane akan menghabiskan musim-musim mendatang untuk mengejar gelar Liga Champions pertamanya di Munich sekaligus menambah koleksi trofi domestiknya. Di level internasional, kapten Inggris itu memprioritaskan gelar pada Piala Eropa 2028 yang akan digelar di kandang sendiri. Jika terus mempertahankan ketajamannya, ia kemudian akan memimpin Inggris di Piala Dunia 2030 sebelum memutuskan langkah berikutnya di level klub.