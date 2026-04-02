"Suasana pesimistis semakin kental"... Pukulan baru bagi Atlético Madrid menjelang laga melawan Barcelona

Atlético Madrid kembali mendapat pukulan telak menjelang laga melawan Barcelona yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang di La Liga.

Surat kabar "Sport" melaporkan: "Kekhawatiran Atletico Madrid semakin meningkat terkait pemulihan sejumlah pemain yang mengalami cedera menjelang laga melawan Barcelona."

Barcelona dijadwalkan bertemu Atletico Madrid pada 4 April di Liga Spanyol, setelah jeda internasional berakhir, kemudian keduanya akan bertemu lagi pada tanggal 8 dan 14 bulan yang sama dalam pertandingan leg pertama dan kedua perempat final Liga Champions.

El Rojiblancos mengumumkan pada Rabu kemarin bahwa dua pemainnya mengalami cedera, yaitu pemain asal Amerika Serikat Johnny Cardoso dan pemain asal Norwegia Alexander Sørloth.

Surat kabar tersebut menjelaskan hari ini bahwa pemain yang saat ini menjadi perhatian Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, adalah Marc Poblet.

Bek asal Catalunya itu mengalami cedera dalam pertandingan Liga Champions melawan Tottenham, dan masih belum siap untuk kembali.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi pertahanan Atlético Madrid, karena mantan pemain Almería ini telah menjadi pemain kunci dalam skuad pelatih sejak diberi posisi pada akhir November.

Popel saat ini berlatih di Cerro del Espino bersama rekan-rekan setimnya, namun ia tidak akan tersedia untuk pertandingan liga pada Sabtu melawan Barcelona, dan keikutsertaannya dalam leg pertama Liga Champions, yang akan digelar Rabu depan di Stadion Camp Nou, juga melawan klub Catalan tersebut, sangat diragukan.

Absennya Pobel akan memaksa Simeone untuk merombak barisan pertahanannya.

Marcos Llorente, bek kanan utama, akan absen dalam satu pertandingan karena skorsing setelah menerima kartu kuning kelimanya dalam derby Real Madrid.

Oleh karena itu, Simeone harus mengandalkan barisan pertahanan empat orang yang terdiri dari Nahuel Molina, Giménez, Hanko, dan Rogerio, dengan Jan Oblak atau Juan Musso sebagai penjaga gawang.

