Belum sempat kubu timnas Mesir menarik napas usai memulai perjalanannya di babak kualifikasi Piala Afrika 2027, kontroversi baru sudah berkobar akibat laporan media yang menyebut adanya ketegangan di dalam tubuh timnas Mesir, sebelum para pejabat timnas tampil membantah kabar yang beredar dan menegaskan tidak ada krisis apa pun antara tim pelatih dan para pemain.

Timnas Mesir memulai perjalanannya di babak kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola, sebelum kembali ke jalur positif dengan kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor lima gol tanpa balas, sementara mereka akan menutup pemusatan latihannya dengan laga persahabatan melawan Afrika Selatan, besok Minggu, di Stadion Internasional Kairo.

Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Baset, dalam penampilannya di program "El Kora Ma3 Fayek" melalui kanal "MBC Masr 2", mengungkap detail yang ia sebut berkaitan dengan suasana pemusatan latihan timnas Mesir.

Abdel Baset menyebutkan bahwa Khaled El Deraandaly, anggota dewan direksi federasi sepak bola sekaligus ketua delegasi timnas di Sudan Selatan, mungkin akan mengambil tindakan terhadap Ibrahim Hassan, manajer timnas, apabila diajukan laporan yang memuat detail apa yang terjadi selama masa kepemimpinannya atas delegasi tersebut, seraya menjelaskan bahwa persoalan ini bisa sampai pada tahap pemecatannya.

Ia juga berbicara mengenai adanya kemarahan di antara sejumlah pemain timnas terhadap Hossam Hassan, pelatih kepala, akibat apa yang ia gambarkan sebagai pelanggaran verbal terhadap para pemain selama pertandingan melawan Angola, tepatnya di bangku cadangan setelah Mohamed Salah keluar dari lapangan.

















Ia menambahkan bahwa Ibrahim Hassan melontarkan kata-kata yang menyinggung sebagian pemain seusai pertandingan, yang menurut versinya memicu kemarahan di dalam tim, sebelum Hossam Hassan berusaha meredam situasi, meminta maaf, dan menenangkan suasana.

Ahmed Abdel Baset juga mengklaim bahwa Mohamed Salah meninggalkan pemusatan latihan timnas dalam keadaan marah, dan bahwa apa yang terjadi menimbulkan kondisi ketegangan di dalam tubuh tim.

Menurut versi yang sama, detail krisis itu telah sampai ke Khaled El Deraandaly, dengan catatan adanya kemungkinan sejumlah pemain absen dari pemusatan latihan berikutnya apabila kondisi ketegangan terus berlanjut.

Abdel Baset menyebut nama Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mohamed Abdelmonem di antara para pemain yang mungkin tidak bergabung dalam pemusatan latihan mendatang, selain pemain lainnya, jika krisis ini tidak ditangani.









Timnas Mesir membantah penghinaan dan perselisihan dengan Salah

Di sisi lain, Mohamed Mourad, pejabat media timnas Mesir, bergegas membantah kabar yang beredar mengenai adanya penghinaan atau perselisihan di dalam tubuh timnas.

Mourad menegaskan, dalam pernyataan yang ia kirimkan kepada para jurnalis, bahwa Ibrahim Hassan tidak melakukan caci maki atau penghinaan terhadap satu pun pemain timnas selama pertandingan melawan Angola maupun setelah pertandingan berakhir.

Ia juga membantah adanya perselisihan antara Hossam Hassan dan Mohamed Salah, seraya menegaskan bahwa cuplikan video yang menampilkan pelatih kepala dan kapten timnas di bangku cadangan tidak memuat perselisihan apa pun di antara keduanya.

Ia menjelaskan bahwa tim pelatih tidak menggelar pertemuan dengan para pemain seusai pertandingan, karena anggota tim pelatih berada di sebuah ruangan kecil di Stadion Kairo, sementara para pemain berada di dalam ruang ganti.

Ia menambahkan bahwa setelah itu semuanya menuju hotel, di mana Hossam Hassan bertemu para pemain di meja makan, dan berupaya mendukung serta mengangkat moral mereka.

Mourad menegaskan tidak adanya kemarahan kolektif apa pun maupun kesepakatan di antara kelompok-kelompok pemain untuk memboikot bergabung dengan timnas pada pemusatan latihan mendatang.









Ibrahim Hassan meningkatkan tekanan: laporan ke Jaksa Agung

Dampak krisis ini tidak berhenti pada batas pembantahan, karena Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, mengumumkan pengambilan langkah hukum terhadap program "El Kora Ma3 Fayek" terkait pernyataan yang membahas hal yang disebut terjadi di dalam pemusatan latihan timnas Mesir.

Ibrahim Hassan mengatakan dalam pernyataan khusus kepada situs "Yalla Kora": "Saya akan mengajukan laporan ke Jaksa Agung terhadap program El Kora Ma3 Fayek, dan pengacara sudah mulai mengambil langkah-langkahnya."

Dengan demikian, kabar yang beredar seputar suasana pemusatan latihan timnas Mesir berubah menjadi krisis terbuka antara satu versi yang berbicara mengenai ketegangan dan kemarahan di dalam tim, dan tanggapan resmi yang membantah detail-detail tersebut, sementara langkah-langkah hukum dan laporan-laporan resmi dinanti untuk mengungkap kebenaran apa yang terjadi selama periode terakhir.