Ali Mahmoud, gelandang Al Ahly, membantah adanya keretakan hubungan dengan pelatih asal Maroko, Houssine Ammouta, terkait momen kontroversial dalam pertandingan melawan Al Mokawloon Al Arab, yang berakhir imbang (1-1), Rabu kemarin, pada pekan keempat Liga Utama.

Usai digantikan pada babak kedua, Ali Mahmoud, mantan pemain ENPPI itu, keluar lapangan dan bersalaman dengan direktur sepakbola Wael Gomaa, lalu dengan Ammouta yang tampak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ammouta menarik pemain itu ke arahnya, melontarkan beberapa kata, kemudian mendorongnya dengan kedua tangan, dalam momen yang memicu kontroversi besar.

Banyak pihak mengecam Ammouta setelah tindakan tersebut, terutama pembawa acara Ahmed Shobeir, mantan kiper Al Ahly, yang berkata: "Ketika Ali Mahmoud keluar kemarin, dan tentu saja saya menonton lewat televisi hingga video-videonya sampai kepada saya di malam hari dan saya melihat apa yang terjadi dengan Ammouta, awalnya sejujurnya saya mengira Ali yang salah, maksudnya Ali melakukan sesuatu atau mengucapkan sepatah kata, karena ada dorongan dari Kapten Houssine Ammouta kepada Ali. Jadi saya hampir kesal: kenapa kamu berbuat begitu, Ali, padahal kamu tahu aturan di klub Al Ahly dan kamu masih anak muda? Sampai akhirnya saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa anak itu sama sekali tidak melakukan apa-apa, sama sekali, sama sekali, sama sekali."

Dari pihaknya, Ali Mahmoud menanggapi dan menjelaskan detail kejadian tersebut dengan berkata: "Soal Kapten Houssine Ammouta, teman-teman, sama sekali berbeda dari yang dibicarakan orang-orang."

Ia menambahkan dalam "story" melalui akunnya di "Instagram": "Sejujurnya ketika saya keluar dari lapangan, saya sedih dan kesal. Saya ingin melanjutkan dan membantu rekan-rekan saya agar kami menang. Beliau melihat saya terlalu sedih. Jadi beliau ingin menegur saya dengan sedikit bersemangat atas dasar kita semua adalah satu keluarga. Dan pada saat yang sama suasana sedang tegang dan kami ingin menang."

Ia melanjutkan: "Semua yang beliau katakan adalah kita semua harus memikirkan tim, jangan memikirkan diri kita sendiri, dan beliau mengatakannya dengan cara yang penuh semangat. Seperti seorang ayah yang menasihati anaknya secara berlebihan. Dan urusan itu selesai saat itu juga, sudah. Sejujurnya beliau orang yang sangat terhormat. Saya sama sekali tidak merasa beliau bertindak keterlaluan atau merendahkan siapa pun. Tapi sayangnya orang-orang menilai dari tampilannya saja, dan tidak tahu yang sebenarnya. Yang tidak tahu, beliau ini orang yang sangat terhormat."

Perlu dicatat bahwa Al Ahly mengoleksi 10 poin di peringkat ketiga klasemen Liga Utama Mesir setelah empat pekan berlalu, karena meraih kemenangan sebanyak 3 kali dan hanya sekali imbang.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora