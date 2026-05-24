Suasana hening yang canggung menyelimuti ruangan saat Gjivai Zechiël ditanya mengenai masa depannya di Feyenoord

Gjivai Zechiël tampaknya sama sekali tidak yakin bahwa ia akan kembali menjadi pemain Feyenoord musim depan. Hal itu terlihat dari wawancaranya dengan ESPN setelah final play-off antara Ajax dan FC Utrecht.

“Kaki terasa berat, lelah, butuh istirahat,” kata Zechiël. “Perasaan campur aduk. Pada akhirnya, kami kalah lewat adu penalti, di mana Anda tidak pernah tahu siapa yang akan gagal atau mencetak gol. Itu benar-benar fifty-fifty. Sekarang Seb (Haller, red.) gagal, sesuatu yang tidak pernah diharapkan siapa pun.”

Meskipun demikian, gelandang ini tidak menyalahkan siapa pun. “Pada akhirnya, saya bangga pada tim, bagaimana kami berjuang bersama-sama. Saya sangat bersyukur untuk itu. Saya pikir Ajax hari ini memang lebih baik dari kami. Penguasaan bola bagus, sangat solid, dan kami terlalu cepat kehilangan bola saat memilikinya. Ini adalah pertandingan yang sulit.”

Zechiël bermain dalam total 50 pertandingan untuk Utrecht musim ini, di mana ia mencetak 10 gol dan memberikan 10 assist. “Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah diperkenankan mengalami ini, tapi saya tidak menyangka bahwa… Lihat, saya tahu saya bisa mencetak gol dan memberikan assist, tapi staf pelatih benar-benar sangat membantu saya dalam hal itu. Kami berlatih sangat banyak untuk menempatkan diri di posisi yang tepat,” jelasnya.

“Kembali ke Feyenoord dan kemudian merumuskan target di musim panas, kan?”, tanya reporter ESPN Vincent Schildkamp selanjutnya. “Kurang lebih begitu, ya,” jawab Zechiël dengan nada agak misterius. Schildkamp kemudian menanyakan lebih lanjut, yang menyebabkan momen yang canggung.

“Kita lihat saja apa yang akan terjadi,” Zechiël sendiri memecah keheningan. “Twente? Tidak, saya rasa tidak. Saya rasa sudah cukup, saya pikir saya sudah cukup banyak bicara soal itu. Saya akan memulai di Feyenoord dan dari sana kita lihat saja. Saya serahkan kepada agen saya.”

Zechiël mendapat banyak pujian musim ini berkat penampilannya bersama Utrecht, sehingga ia akan kembali ke Feyenoord pada musim panas nanti dengan semangat yang tinggi. Di sana, ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Sebelumnya telah diketahui bahwa hubungannya dengan pelatih Robin van Persie tidak terlalu baik, meskipun keduanya dikabarkan telah berdamai.