Suárez: Saya akan mengejar Messi setelah pertandingan Piala Dunia... dan Simeone mungkin akan menghukum Barcelona

Luis Suárez, mantan pemain Barcelona dan Atlético Madrid, menegaskan bahwa pelatih Diego Simeone mungkin berhasil meyakinkan Julián Álvarez untuk tetap bertahan, atau sang pemain mungkin tetap pada keputusannya untuk hengkang dari Los Rojiblancos musim panas ini.

Pernyataan Suárez tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan program “El Larguero” di jaringan “Cadena SER”.

Luis Suárez menunjukkan pemahaman penuh terhadap posisi Álvarez dan pernyataannya yang tegas, di mana ia meminta pindah untuk mewujudkan impian bermain di barisan Barcelona. Ia juga mengenang bahwa dirinya sendiri pernah meminta untuk hengkang dari Liverpool di masa lalu sebelum akhirnya mengubah keputusannya. Suárez menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan: "Saya memahami posisi seorang pemain ketika ia menyatakan keinginannya untuk mengambil langkah berbeda demi melakukan perubahan. Saya pernah mengalami hal yang sama saat masih di Liverpool dan mengatakan bahwa saya ingin pindah ke Arsenal karena ingin bermain di Liga Champions."

Dia menambahkan: “Saat itu, kapten Gerrard datang dan meyakinkan saya dengan berkata, ‘Jika kamu menampilkan performa yang luar biasa, kami akan membantumu dan kamu bisa pindah ke Barcelona, Real Madrid, atau ke mana pun yang kamu inginkan.’ Dia berhasil meyakinkanku, dan aku pun keluar untuk meminta maaf karena pernyataan-pernyataanku saat itu kurang tepat. Kemudian, aku memberikan segalanya untuk Liverpool, dan para suporter memaafkanku. Itu adalah musim terbaikku bersama The Reds.”

Luis Suárez mengakui bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dunia sepak bola, dan bahwa Álvarez mungkin bersikukuh dengan pendiriannya serta tetap pada keputusannya untuk hengkang melalui transfer, meskipun ada upaya yang dirasakannya dari pihak manajemen klub Madrid untuk membujuknya agar mengubah keputusannya dan memintanya untuk mempertimbangkannya kembali.

“Luizito” berkomentar, “El Cholo dan para suporter bisa meyakinkannya bahwa tahun ini mungkin menjadi tahun Atlético, atau sebaliknya, dia mungkin tetap pada pendiriannya dan berkata, ‘Cukup, itu saja.’”

Suárez melanjutkan: “Barcelona dan tim mana pun di dunia akan ingin merekrut Álvarez dan bersedia membayar berapa pun harganya karena ia memiliki kemampuan yang baik dalam menghubungkan lini dan melepaskan bola, bergerak dengan sangat baik di antara dua bek tengah, serta memberikan kontribusi besar dalam aspek pertahanan. Selain itu, ia akan didukung oleh para pemain sayap yang akan memberinya banyak umpan kunci. Dia adalah pemain yang cepat dan memiliki kekuatan.”

Dalam wawancara radionya, Suárez menolak untuk membandingkan legenda Leo Messi dengan bintang muda Lamine Yamal, sambil menyatakan: “Perbandingan itu tidak pantas, karena ini era yang berbeda dan sepak bola yang berbeda pula. Keduanya adalah pemain yang sama sekali berbeda; Lamine masih di awal kariernya, namun ia sudah memikul tanggung jawab dan memenuhi ekspektasi yang diberikan kepadanya bersama timnas Spanyol.”

Penyerang veteran itu mengakhiri wawancaranya dengan mengungkap detail hubungan istimewanya dengan bintang Argentina, Leo Messi, sambil menegaskan bahwa persaingan historis yang terkenal antara Argentina dan Uruguay tidak memengaruhi persahabatan erat mereka.

Dengan senyuman, Suárez menjelaskan bagaimana ia mengikuti penampilan luar biasa temannya di Piala Dunia, sambil berkata: “Saya mengirim pesan kepadanya setelah pertandingan dan mengolok-oloknya sambil bercanda, ‘Cukup sudah,’ karena tidak ada lagi kata-kata atau ungkapan ucapan selamat yang pantas untuknya. Ini sungguh luar biasa; pertama-tama, sebagai penggemar dan pecinta sepak bola, Anda harus memberi tepuk tangan untuknya, karena dia selalu mengejutkan Anda di setiap pertandingan. Saya senang melihatnya bahagia dan menikmati Piala Dunia ini.”