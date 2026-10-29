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Inter Miami CF dan FC Cincinnati bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Nu Stadium, dengan keempat gol tercipta pada babak kedua. Luis Suarez membuka keunggulan berkat assist Casemiro, sebelum Cincinnati dengan cepat berbalik unggul. Riquelme Fillipi kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-90.

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Atmosfer Nu Stadium dipenuhi antisipasi saat Inter Miami CF dan FC Cincinnati bertemu dalam laga yang penting bagi kedua tim. Miami, yang menempati peringkat ketiga Wilayah Timur dan dipimpin Lionel Messi serta Luis Suarez, ingin bangkit dari kekalahan melawan New York Red Bulls. Cincinnati datang dengan target meraih tempat di babak playoff dan membutuhkan poin. Babak pertama berlangsung hati-hati, dengan kedua tim mengutamakan pertahanan yang solid, dan berakhir 0-0. Messi mendapat kartu kuning pada menit ke-44.

Suarez memecah kebuntuan setelah awal laga yang hati-hati

Pertandingan mulai hidup pada menit ke-61 ketika Luis Suarez kembali menunjukkan naluri mencetak golnya. Casemiro memberikan assist, dan penyerang asal Uruguay itu menuntaskannya untuk membawa Inter Miami unggul sekaligus melegakan pendukung tuan rumah. Miami melakukan dua pergantian saat jeda, dengan Telasco Segovia dan Ian Fray menggantikan Matías Galarza serta Sergio Reguilón. Kepercayaan diri mereka meningkat dan mereka mulai mendominasi.

Cincinnati membalikkan keadaan secara dramatis

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Saat Miami tampak akan meraih kemenangan tipis, pertandingan berubah kacau. Cincinnati, yang tetap bermain disiplin, menyamakan kedudukan melalui Kenji Mboma Dem pada menit ke-80 setelah menerima umpan dari Evander, membuat pendukung tuan rumah di Florida terdiam. Hanya enam menit kemudian, Samuel Gidi membalikkan keadaan. Ia menuntaskan assist Tyler Barlow untuk membawa tim tamu unggul 2-1.

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Fillipi menghadirkan kejutan terakhir

Ketika kekalahan sudah di depan mata, Inter Miami bermain tanpa menahan diri. Riquelme Fillipi, yang masuk pada menit ke-83 menggantikan Germán Berterame, menjadi pahlawan. Pada menit ke-90, ia menyambut umpan Rodrigo De Paul di kotak penalti yang dipadati pemain dan menuntaskannya untuk mengubah skor menjadi 2-2. Gol itu memicu perayaan meriah di bangku cadangan Miami dan memastikan hasil yang terasa adil melihat jalannya pertandingan.

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Penampilan kunci dan perubahan taktik

Suarez dan Fillipi menjadi sorotan bagi tuan rumah, sementara assist Casemiro untuk gol pembuka mengingatkan pada pengaruhnya dari lini belakang. Messi tampil lebih tenang. Ia mendapat kartu kuning sesaat sebelum jeda dan tembakannya diblok pada babak kedua. Bagi Cincinnati, tenaga segar termasuk Barlow dan T. Anunga membantu mereka memanfaatkan pertahanan Miami yang mulai kelelahan. Meski gol tercipta silih berganti, kedisiplinan Miami dipertanyakan setelah mereka menerima tiga kartu kuning: Messi pada menit ke-44, Segovia pada menit ke-90+3, dan Suarez pada menit ke-90+4.

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Dampak bagi persaingan di Wilayah Timur

Hasil imbang ini menjaga Inter Miami dalam posisi kuat di tiga besar Wilayah Timur, meski mereka akan menyesali kelengahan di lini belakang yang membuat Cincinnati kembali ke pertandingan. Bagi FC Cincinnati, satu poin ini menjadi bukti semangat juang mereka dan menjaga harapan lolos ke babak playoff tetap hidup. Kedua tim menunjukkan cukup banyak hal untuk mengisyaratkan bahwa mereka akan menjadi lawan tangguh saat musim MLS memasuki fase terpentingnya.



